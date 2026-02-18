Con operativo resguardan celebraciones de Miércoles de Ceniza en Metepec

Metepec, Méx.- Con motivo de la conmemoración del Miércoles de Ceniza, el Ayuntamiento de Metepec implementó un operativo especial de seguridad en las 32 iglesias y capillas distribuidas en la demarcación, con el objetivo de salvaguardar la integridad de los fieles que acudieron a los templos para participar en las ceremonias religiosas que marcan el inicio de la Cuaresma.

La Dirección de Seguridad Pública municipal informó que el dispositivo contempló presencia policial permanente en los principales recintos religiosos, así como patrullajes preventivos en las inmediaciones, a fin de evitar incidentes y brindar condiciones de tranquilidad a las familias metepequenses.

“Iniciamos el operativo de seguridad para el Miércoles de Ceniza, con presencia en las 32 iglesias y capillas del municipio. Brindamos acompañamiento y vigilancia para que puedas conmemorar esta fecha en compañía de tu familia y seres queridos, con tranquilidad y seguridad. En Metepec, estamos para cuidarte”, señaló la corporación a través de sus redes sociales.

El Miércoles de Ceniza representa una de las fechas más significativas para la comunidad católica, al marcar el inicio del periodo litúrgico de la Cuaresma, tiempo de reflexión y preparación espiritual previo a la Semana Santa. Por ello, se prevé una alta afluencia de creyentes en los templos del municipio desde las primeras horas del día y hasta la noche.

El operativo contempló la participación de elementos pie a tierra, unidades motorizadas y patrullas que realizaron recorridos estratégicos en zonas de mayor concentración. Asimismo, se mantuvo coordinación con autoridades eclesiásticas para facilitar el acceso ordenado a los recintos y atender cualquier eventualidad.

Autoridades municipales destacaron que, además de la vigilancia preventiva, el personal policial estuvo atento para brindar apoyo en materia de vialidad, particularmente en zonas donde las celebraciones generen concentración vehicular o cierres momentáneos de calles.

El gobierno local reiteró el llamado a la ciudadanía a colaborar con las indicaciones de seguridad, respetar los accesos establecidos y reportar cualquier situación sospechosa a los números de emergencia municipales.

Con este despliegue, la administración municipal logró que la jornada religiosa transcurriera en un ambiente de paz y orden, reforzando la estrategia de proximidad social que se ha impulsado en el municipio.

La autoridad confió en que, con la participación conjunta de sociedad y gobierno, la celebración concluya con saldo blanco y permita a las familias vivir esta tradición en un entorno seguro.