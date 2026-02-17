PRD EdoMéx presentará iniciativa sobre Reforma Electoral

Foto: Jaime Arriaga

Toluca, Méx.- El Partido de la Revolución Democrática en el Estado de México (PRD), presentará una iniciativa en la entidad mexiquense sobre la Reforma Electoral. Lo anterior ante la inminente presentación de la iniciativa de reforma electoral a nivel nacional y local, señaló el coordinador de la bancada del PRD en el Congreso mexiquense, Omar Ortega Álvarez.

Acompañado de Javier Rivera, secretario general, e integrantes del comité estatal del PRD, advirtió que las reglas del juego democrático no deben modificarse bajo presión política ni reducirse a un simple discurso de ahorro presupuestal.

​En conferencia de prensa, la dirigencia perredista delineó un plan de acción y defensa estructurado en 11 ejes fundamentales, entre estos; la permanencia de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES) y tener como reto el profesionalizarlos y evaluarlos, “No borrarlos del mapa”, señaló.

“Considerar, la urna electrónica, siempre y cuando sea gradual y auditable. La tecnología debe fortalecer la confianza ciudadana, no debilitarla. Eliminar las listas cerradas decididas “desde los escritorios”. El PRD plantea que tanto las diputaciones de representación proporcional como las regidurías se integren con quienes hicieron campaña y obtuvieron votos reales en las calles”, dijo.

Un rediseño histórico para el Congreso del Estado de México: pasar a 38 diputaciones de mayoría relativa y 37 de representación proporcional.

Con Equidad Financiera y Campañas más cortas, para evitar la intervención de poderes fácticos, Ortega Álvarez, propone la exclusividad del financiamiento público durante las campañas, eliminando por completo el dinero privado.

En cuanto al financiamiento ordinario de los partidos, propuso un esquema 50% igualitario y 50% proporcional. “Recortar recursos de manera indiscriminada no es justicia, es castigo político que solo beneficia a quienes ya concentran el poder”.

​Contar con un blindaje contra el Crimen Organizado y la Violencia injerencia de la delincuencia en los procesos electorales, exigiendo filtros estrictos de integridad previos a las postulaciones.

Propone la suspensión excepcional de elecciones en zonas controladas por el crimen.

Señaló que lo anterior, no es renunciar a la democracia, es defenderla. No podemos llamar elección a un proceso realizado bajo amenaza, violencia o captura criminal del territorio.

“La autoridad electoral debe tener la facultad de suspender comicios donde la vida y la libertad no estén garantizadas”.

​Mientras, Javier Rivera, secretario general del PRD Estado de México, dejó en claro que estas propuestas no buscan legitimar un albazo legislativo, sino establecer líneas rojas irreductibles para evitar que la próxima reforma electoral signifique un retroceso para la vida democrática del país y de la entidad mexiquense.