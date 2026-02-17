Apoya Rescala a más de 150 alumnos de primaria en Satélite

Naucalpan, Méx.- El coordinador del Grupo Parlamentario del PRI, Elías Rescala, donó láminas y pintura en beneficio de 158 alumnos de la primaria oficial John F. Kennedy, ubicada en Satélite.

En la entrega, Miriam Gutiérrez, tesorera de la asociación de padres de familia, señaló que esta es la primera vez que una autoridad escucha y atiende su solicitud, pues han dignificado este espacio principalmente gracias al compromiso de la comunidad escolar.

“Todo el tiempo estamos tocando puertas, lamentablemente no siempre hemos recibido el apoyo y le agradecemos porque hasta ahorita es la primera persona que viene un servidor público a acercarse a nosotros.

“Le agradecemos mucho y les decimos que, de verdad, vamos a usar todos los materiales de la mejor manera”, compartió Miriam.

El diputado compartió que es en las escuelas donde maestras y maestros trabajan con el compromiso de formar en valores y conocimiento a las próximas generaciones.

Por ello, reiteró que seguirá impulsando acciones concretas que impacten de manera directa en la calidad de vida de las familias y fortalezcan el derecho a una educación de calidad, con espacios dignos para la niñez mexiquense.

“Para mí siempre es muy grato venir a las escuelas porque me encuentro con los niños: ellos son la semilla que nosotros sembramos y que algún día veremos germinar.

“Esto se traduce en un México, en un Estado de México mejor, en ciudadanos mejores, en padres de familia mejores, por eso para mí es muy importante seguir fortaleciendo las escuelas y, por supuesto, a la docencia”, dijo Elías Rescala.

Las láminas permitirán mejorar las condiciones de techado y evitar filtraciones de agua en áreas clave del plantel, mientras que la pintura contribuirá a renovar los salones, brindando un entorno más digno, limpio y adecuado para el desarrollo académico.

En la entrega también participó el síndico naucalpense Víctor Ruiz, quien se comprometió a llevar a cabo gestiones ante el Ayuntamiento para seguir apoyando a esta escuela.