Habrá foros para explicar la reducción de jornada laboral a 40 horas: Santillán

Toluca, Méx.- En marzo próximo, se realizarán una serie de foros en diferentes zonas del estado de México para dar a conocer a trabajadores y empresarios sobre la propuesta de reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales.

El diputado local del Partido del Trabajo, Ernesto Santillán Ramírez, impulsor de dichos foros, en su calidad de presidente de la Comisión legislativa del Trabajo y Previsión Social, explicó que el objetivo es socializar el contenido de la reforma laboral que actualmente se discute en el Senado de la República y despejar dudas sobre su implementación.

Recordó que esta propuesta ha sido impulsada desde hace tiempo por el Partido del Trabajo, PT y destacó que su finalidad no es afectar a ningún sector productivo.

“No se trata de perjudicar ni a los empresarios ni a los trabajadores, sino de construir un esquema equilibrado que mejore las condiciones laborales”, indicó.

Asimismo, Santillán Ramírez advirtió que establecer de manera inmediata dos días de descanso obligatorio podría generar complicaciones en algunos sectores, por lo que consideró necesario que la transición sea paulatina y cuidadosamente analizada.

Y que cualquier modificación debe contemplar las realidades económicas y productivas del estado.

El diputado local reconoció que existe desinformación sobre el alcance de la reforma, por lo que insistió en que los foros permitirán explicar de qué se trata, cómo podría aplicarse y cuáles serían sus implicaciones reales.

Finalmente señaló: “Como integrante del Partido del Trabajo y presidente de la Comisión del Trabajo, tengo la responsabilidad de promover el diálogo y generar consensos en torno a una reforma que, busca dignificar las condiciones laborales sin afectar la estabilidad económica”.