Miércoles de Ceniza impulsa ventas de comerciantes y artesanos en Chalma

Malinalco, Méx.- La llegada de miles de peregrinos al Santuario del Señor de Chalma, en límites se Malinalco y Ocuilan con motivo del Miércoles de Ceniza no sólo representa una de las celebraciones religiosas más importantes del centro del país, sino también uno de los periodos de mayor actividad económica para fabricantes y comerciantes de dulces tradicionales e imágenes religiosas.

Desde días previos al inicio de la Cuaresma, los pasillos y accesos al santuario se llenaron de puestos donde se ofertan figuras del Señor de Chalma, rosarios, imágenes religiosas, escapularios y productos artesanales, además de dulces típicos que forman parte de la visita de los fieles.

Comerciantes locales señalaron que el Miércoles de Ceniza es una de las fechas más esperadas del año, ya que la afluencia de visitantes incrementa de manera significativa sus ventas, al nivel de otras festividades religiosas como Semana Santa, y es que, para muchos, los ingresos obtenidos durante esta jornada permiten sostener la economía familiar por varias semanas.

Fabricantes de dulces tradicionales, elaborados de manera artesanal, indicaron que la producción comienza con anticipación para atender la demanda de los peregrinos, quienes acostumbran llevar estos productos como recuerdo de su visita o para compartirlos al regresar a sus comunidades de origen.

“Llegan peregrinos de todos lados, algunos se llevan bastante producto, otros vienen más limitados, pero un dulce sí compran. Esta es una de las fiestas más grandes de la comunidad, prácticamente atendemos desde las 4:00 de la mañana hasta las 12:00 de la noche o más tiempo”, comentó Juan, comerciante de la zona.

De acuerdo con estimaciones de comerciantes y autoridades locales, la derrama económica generada durante el Miércoles de Ceniza es alta, ya que sus ventas se incrementan en un 95 por ciento, considerando el gasto promedio de los visitantes en alimentos, recuerdos religiosos, veladoras, dulces y otros productos. El consumo se concentra principalmente en pequeños negocios familiares y productores locales.

Autoridades locales informaron que durante esta celebración el Santuario del Señor de Chalma recibe a decenas de miles de personas, con cifras que van de 10 mil a más de 75 mil visitantes, lo que convierte a esta festividad en un motor económico clave para la región.

Los comerciantes destacaron que, más allá del significado religioso, la festividad representa una oportunidad para preservar oficios tradicionales y fortalecer la economía local, en un contexto donde la fe y el comercio conviven como parte de una misma tradición.