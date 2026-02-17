Herramienta digital facilita proyectos urbanos en EdoMéx

17 febrero, 2026

Metepec, Méx.– Para promover el desarrollo urbano ordenado en el Estado de México, el Gobierno de la Maestra Delfina Gómez Álvarez facilita la obtención de la Evaluación de Impacto Estatal a través de la EVIE 2.0, una herramienta digital que garantiza la seguridad, la transparencia y la certeza jurídica en la aprobación de proyectos de inversión de alto impacto como conjuntos urbanos, centros comerciales, gaseras, gasolineras, centros logísticos, entre otros.

Carlos Maza Lara, titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano e Infraestructura (Sedui), destacó que con la EVIE 2.0 se realiza dicho trámite de forma clara, directa y sin intermediarios, lo que brinda mayor confianza tanto a inversionistas como a desarrolladores. Desde su implementación, en noviembre de 2025, se han recibido 134 solicitudes.

Cada solicitud que se genera a través de la plataforma cuenta con cinco elementos de seguridad: sello, cadena, firmas electrónicas, estampillado en todas las hojas y un código QR único, que avalan la autenticidad, legalidad y trazabilidad del trámite.

Las y los usuarios consultan en tiempo real el estatus de su trámite desde su teléfono móvil, mediante el código QR, con el folio y la fecha de ingreso; el sistema despliega una línea de tiempo clara, dividida en cinco fases para conocer con precisión el avance del proyecto para la obtención de la Evaluación de Impacto Estatal (EVIE).

Este instrumento brinda certidumbre a la inversión y asegura que su ejecución se lleve a cabo bajo criterios de responsabilidad social, equilibrio urbano y sostenibilidad, en beneficio de las comunidades.

Con la EVIE 2.0, el Gobierno del Estado de México reafirma su compromiso con la digitalización de los servicios públicos, la rendición de cuentas y la consolidación de un entorno confiable que impulse la inversión y el desarrollo urbano ordenado en la entidad mexiquense.