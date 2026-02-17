Hijo de edil agrede a periodistas en carnaval de Juchitepec

Juchitepec, Méx.- Al no poder silenciar la pluma del periodista Joel Sánchez, director del portal Conexión Oriente, el “junior” hijo del alcalde Juan Calvo Fernández, optó por la vía de los puños, atacando directamente y por la espalda a los hijos del comunicador, en un acto cobarde y ventajoso, cuando cumplían con su trabajo periodístico en los festejos del domingo de Carnaval, hechos que ya fueron denunciados ante las instancias estatales y federales.

Lo que debió ser la máxima fiesta popular de Juchitepec, se convirtió en el escenario de una barbarie institucional. Bajo el amparo del poder y sintiéndose “intocable” el hijo del presidente municipal, identificado como Juan Calvo Jr., protagonizó un ataque cobarde y fuera de serie al agredir físicamente a los hijos del periodista Joel Sánchez y además privarlos de su libertad y recluirlos en las galeras con el apoyo de policías municipales.

Este ataque no fue un incidente aislado. Es la respuesta violenta de un régimen municipal que no tolera que el medio de comunicación Conexión Oriente informe de frente, sin mentiras y con valentía sobre la crisis de inseguridad, nepotismo, desfalcos y abusos de la familia “presidencial” al por mayor contra los habitantes de Juchitepec.

Con el beneplácito de las autoridades, el carnaval se inundó de puestos con venta indiscriminada de alcohol, convirtiendo las calles en un polvorín de inseguridad, mientras el gobierno municipal contaba las ganancias.

Integrantes de la Asociación de Periodistas del Oriente del Estado de México (APOEM), solicitan la aplicación inmediata de la Ley para la Protección de Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos. Se pide la intervención de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez y del Secretario General de Gobierno, Horacio Duarte Olivares, para que esta agresión no quede en la impunidad y el hijo del edil Juan Calvo, no siga adelante con sus agresiones hacia los ciudadanos.