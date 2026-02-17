Contingencia ambiental persiste por incendios en EdoMéx

Por: Aline De La Luz

Ciudad de México. – Continúa el doble hoy no circula por el mal estado ambiental en el Valle de México a causa de los incendios en el Estado de México.

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) informó que se mantiene la fase 1 de contingencia ambiental atmosférica por ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM).

Esta medida, busca reducir la exposición de la población al aire contaminado, persiste tras haber sido activada el pasado domingo.

En su reporte, la CAMe detalló que las condiciones meteorológicas continúan siendo adversas para la dispersión de contaminantes, así mismo, indicó que el Sistema de Monitoreo Atmosférico reporta una influencia anticiclónica que provocará temperaturas máximas de entre 28 y 29 grados Celsius, radiación solar intensa y vientos débiles.

No obstante, a estos factores climáticos se suma la presencia de incendios en Texcoco y Nezahualcóyotl reportados durante la mañana, cuyas plumas de humo han impactado la capital desde el amanecer, lo que ha incrementado los precursores de ozono, afectando la salud pública.

A causa de la permanencia de la fase de contingencia, las restricciones a la circulación continúan para los vehículos de uso particular con holograma de verificación 2, con holograma de verificación 1, cuyo último dígito sea 0, 2, 4, 6, 7 y 8; con holograma de verificación 0 y 00, engomado rosa, con terminación de placa 7 u 8; además de unidades sin holograma (antiguos, nuevos, pases turísticos o placas foráneas), a los cuales se les aplica la misma restricción que al holograma 2.

El 50 % de las unidades de reparto de gas L.P. con terminación de matrícula PAR.

Taxis con holograma de verificación “00, “0”, “1” o “2” que deban dejar de circular de acuerdo a las disposiciones indicadas se les aplicará la restricción a la circulación de las 10:00 a 22:00 horas.

Finalmente, la comisión ambiental hizo un llamado urgente a la población, especialmente a grupos vulnerables como niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias, a evitar exponerse al aire libre y recomendó suspender actividades cívicas, culturales, de recreo y el ejercicio en exteriores específicamente entre las 13:00 y las 19:00 horas, periodo en el que se alcanzan los picos de contaminación.