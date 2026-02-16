Tribunal de Disciplina Judicial fortalece comisiones para mejorar disciplina y ética

Toluca, Méx.- El Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) del Poder Judicial del Estado de México puso en marcha la Comisión Permanente de Prevención, Disciplina, Ética y Combate al Acoso y la Comisión de Asuntos Laborales, así como el Comité Consultivo del Proceso de Evaluación, áreas estratégicas para fortalecer la operación interna y elevar la calidad del servicio de este Tribunal.

La declaratoria formal de instalación estuvo a cargo del Magistrado Héctor Macedo García, Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México. El acto fue presidido por Maricela Reyes Hernández, Presidenta del Tribunal de Disciplina Judicial, y contó con la asistencia de Fernando Díaz Juárez, Presidente del Órgano de Administración Judicial.

Durante su intervención, el Magistrado Presidente señaló que la instalación de estas comisiones no constituye un acto meramente formal, sino una determinación estratégica orientada a consolidar un Poder Judicial más fuerte, ordenado y confiable.

Subrayó que cada comisión emitió su respectivo plan de trabajo con objetivos definidos, metas verificables e indicadores de seguimiento, lo que permitirá evaluar resultados y fortalecer una gestión institucional basada en evidencia. Asimismo, destacó la importancia de privilegiar la prevención antes que la sanción, reforzar la capacitación y asegurar que los procesos disciplinarios se conduzcan con apego a la legalidad y pleno respeto a la independencia judicial.

El Comité de Evaluación, órgano de carácter consultivo en el procedimiento de evaluación del desempeño, realizará una revisión técnica preliminar de los resultados obtenidos por las personas juzgadoras electas, a fin de verificar la congruencia entre indicadores, resultados y determinaciones, así como la observancia de los principios de objetividad, imparcialidad y rigor técnico. Con ello se fortalece el sustento metodológico del proceso evaluativo.

Es presidido por el Magistrado Alejandro Gómez Sánchez y lo integran el Magistrado José Luis Embris Vásquez, Director General de la Escuela Judicial; la Magistrada Julia Hernández García y la Magistrada Maricela Reyes Hernández.

Asimismo, se instaló la Comisión Permanente de Prevención, Disciplina, Ética y Combate al Acoso, orientada a promover el respeto institucional, la capacitación continua y ambientes laborales seguros.

Esta Comisión contribuirá al fortalecimiento de los mecanismos de investigación administrativa y de los procedimientos de responsabilidad administrativa, procurando que se desarrollen con apego a los principios de legalidad, debido proceso, objetividad, proporcionalidad y respeto a la independencia judicial. Su actuación estará enfocada en consolidar una cultura institucional basada en la ética pública, la prevención de conductas irregulares y la correcta delimitación entre el deber funcional y la función jurisdiccional.

La encabeza el Magistrado Alejandro Gómez Sánchez y la integran las Magistradas Reyes Hernández y Nancy Flores Mendoza.

Finalmente, se conformó la Comisión de Asuntos Laborales, cuyo propósito es atender conflictos internos, impulsar mecanismos de solución temprana y fortalecer la conciliación institucional, contribuyendo a un entorno organizacional estable y eficiente. Es presidida por el Magistrado Jesús Ángel Cadena Alcalá e integrada por la Magistrada Karla Ivonne Díaz Iniesta y el Magistrado Alejandro Gómez Sánchez.

Con estas acciones, el Tribunal de Disciplina Judicial consolida una estructura más ordenada, coordinada y orientada a resultados, fortaleciendo sus funciones en materia de evaluación, investigación y responsabilidad administrativa, con el objetivo de mejorar continuamente su desempeño institucional y contribuir a una justicia más eficiente y confiable.