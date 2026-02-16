EdoMéx refuerza coordinación con la Marina para garantizar la seguridad

Toluca, Méx.- Con el objetivo de fortalecer la estrategia de seguridad mediante la coordinación de los tres órdenes de gobierno, la gobernadora Delfina Gómez Álvarez compartió en redes sociales su reciente reunión con autoridades civiles y militares en la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz, celebrada este lunes en el Palacio de Gobierno.

Durante la sesión, la mandataria estatal destacó la participación del Vicealmirante Daniel Escobedo Escobedo, recientemente designado Comandante de la Región Naval Central de la Secretaría de Marina. La gobernadora subrayó la importancia del acompañamiento de las fuerzas armadas en la estrategia diaria que busca garantizar la seguridad de los mexiquenses.

“Este lunes encabecé la Mesa de Paz, en el Palacio de Gobierno, donde cada día nos reunimos para revisar avances en materia de seguridad y coordinar acciones que nos permitan asegurar un #EdoMéx con paz para todas y todos. Hoy estuvo con nosotros el Vicealmirante Daniel Escobedo, nuevo Comandante de la Región Naval Central. Agradecemos siempre el acompañamiento de las y los integrantes de las Fuerzas Armadas en estas reuniones”, expresó la gobernadora en su cuenta de X.

En la misma sesión, participó Horacio Duarte Olivares, Secretario General de Gobierno del Estado de México, quien también destacó la incorporación del Vicealmirante Escobedo y reiteró la coordinación con las fuerzas armadas para enfrentar la inseguridad.

“Arrancamos la semana en la Mesa de Paz que encabeza la Gobernadora @delfinagomeza, dando la bienvenida al Vicealmirante Daniel Escobedo, nuevo comandante de la Región Naval Central. En coordinación con las fuerzas armadas, la transformación avanza en todo el #EdoMex”, expresó.

El encuentro, en el que participó por primera vez el Vicealmirante, refuerza la colaboración interinstitucional entre el Gobierno del Estado de México y la Marina. Escobedo tomó protesta el pasado 16 de enero, en el marco de la reestructura institucional de la Armada de México. Con amplia experiencia en operaciones navales, gestión de recursos y coordinación interinstitucional, ha ocupado cargos estratégicos como Subjefe Operativo del Estado Mayor General de la Armada, Comandante de Región, Zona y Sector Naval, así como Director de Control y Ejercicio Presupuestario.

La Mesa de Paz número 28 contó con la asistencia de autoridades estatales y federales, entre ellos Cristóbal Castañeda Camarillo, Secretario de Seguridad; José Luis Cervantes Martínez, Fiscal General de Justicia del Estado de México; Maricela López Urbina, Secretaria Técnica; así como representantes de la Defensa Nacional, Guardia Nacional y del Centro Nacional de Inteligencia.

Con esta sesión, el Gobierno mexiquense reafirma su compromiso con la coordinación interinstitucional y la colaboración estrecha con las fuerzas armadas para consolidar un Estado de México más seguro para todos sus habitantes.