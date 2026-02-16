Asegura Luz Ma. Hernández que Morena consolida su fuerza en el EdoMéx

Por: José Nader y Sergio Nader O.

Fotografías: Roberto Nader

Toluca, Méx.– En una etapa que calificó como “histórica” para la entidad, Luz Ma. Hernández Bermúdez, presidenta del Comité Ejecutivo de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en el Estado de México, aseguró que el partido atraviesa un momento de consolidación política y organizativa, respaldado por una amplia base militante y por la confianza ciudadana expresada en las urnas.

Durante una visita a las instalaciones del periódico El Valle, la dirigente subrayó que el fin de décadas de gobiernos priistas en la entidad abrió paso a una nueva etapa política encabezada por Morena, la cual, afirmó, implica una alta responsabilidad al ser actualmente el partido en el poder tanto a nivel estatal como federal.

“Es un gran compromiso representar al partido más grande del estado y del país. Asimismo, esta responsabilidad con trabajo permanente junto a la militancia y siempre escuchando al pueblo, porque es el pueblo quien manda”, expresó.

La presidenta Luz Ma. Hernández, destacó que el Estado de México es gobernado por Delfina Gómez Álvarez, primera mujer en ocupar el cargo, y que Morena cuenta con mayoría en el Congreso local y federal, lo que, dijo, obliga a cumplir con las expectativas ciudadanas.

En ese contexto, reiteró que el proyecto de Morena no es improvisado, sino que responde a un plan de nación que guía las acciones de gobierno y de partido. “La ciudadanía no solo expresa su voluntad en las urnas; también exige resultados. Si hay errores, se corrigen”, sostuvo.

Sobre las fortalezas del partido en la entidad, señaló que la principal radica en su estructura territorial, informando que Morena ha logrado una cobertura cercana al 99% en comités de base en las secciones electorales del estado, lo que permite mantener contacto directo con las comunidades.

“Somos un partido que aprendió a hacer trabajo en territorio. Eso nos permite conocer de primera mano las necesidades del pueblo”, indicó.

En cuanto a debilidades, reconoció que uno de los retos ha sido el proceso de afiliación abierta. Por ello, explicó que se han fortalecido los mecanismos internos de evaluación a través de la Comisión Nacional de Afiliación, con el objetivo de garantizar que quienes integren el partido representen sus principios y estatutos.

Al abordar el papel de las mujeres, la dirigente afirmó que Morena impulsa la igualdad sustantiva como eje fundamental de transformación democrática. Recordó la lucha histórica por el voto femenino y destacó que hoy las mujeres ocupan espacios de decisión inéditos.

Puso como ejemplo a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y a la gobernadora Delfina Gómez, como muestra de que la paridad es una realidad en la vida pública.

“No puede haber evolución democrática sin paridad. Hoy la participación de las mujeres no solo se ve, se escucha y se siente; también decide”, afirmó.

Respecto a los jóvenes, Hernández Bermúdez consideró que representan un motor de transformación social y política. Señaló que Morena trabaja desde el Comité Ejecutivo Nacional en su formación ideológica y capacitación, promoviendo valores como el respeto a los derechos humanos, el amor a la patria y la responsabilidad global ante los desafíos contemporáneos.

“Los jóvenes son parte de esta revolución tecnológica e informativa. Son quienes nos están enseñando nuevas formas de participación”, comentó.

A un año de que inicie formalmente el proceso electoral de 2027, reconoció que diversos perfiles ya han manifestado su interés por contender en los 125 municipios o distritos locales, por lo que consideró legítima esa aspiración, siempre y cuando se apeguen a los procesos internos.

Explicó que Morena define candidaturas mediante encuestas, tras la emisión de convocatorias por parte del Comité Nacional. Además, recordó que el 30% de las postulaciones pueden corresponder a ciudadanos externos al partido. “Es piso parejo para todos. A veces el resultado de la encuesta no gusta, pero es el mecanismo que garantiza que sea el pueblo quien decida”, puntualizó.

En relación con la posible coalición rumbo a 2027, indicó que la alianza nacional con el Partido Verde y el Partido del Trabajo avanza favorablemente en la entidad. Aunque evitó adelantar definiciones formales, afirmó que las condiciones están dadas para mantener la unidad.

“La percepción es positiva. El pueblo nos ha reiterado su confianza y creemos que vamos por buen camino”, expresó.

Finalmente, la presidenta estatal agradeció la confianza de la ciudadanía mexiquense, sean o no militantes del partido, y llamó a mantener la participación activa y crítica. A la base morenista le pidió responsabilidad, compromiso y un mensaje permanente de unidad.

“Nuestro movimiento nació para transformar la vida pública del país, no para repartir privilegios. Es un proyecto basado en el bienestar de todos y en el principio de que por el bien de todos, primero los pobres”, señaló.

Antes de concluir su visita, Luz Ma. Hernández agradeció al director de El Valle, José Elías Nader Mata, y al equipo editorial por la apertura al diálogo, reiterando su respeto a la libertad de expresión. Durante el recorrido realizado con su equipo de trabajo, conoció las áreas de redacción y la rotativa donde se imprime el diario.