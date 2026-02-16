Realiza diputada Nelly Rivera el Parlamento Infantil, “Ciencia y Tecnología para el Futuro”

Foto: Jaime Arriaga

Toluca, Méx.- Con un llamado a despertar la curiosidad, el pensamiento crítico y la vocación científica desde la infancia, fue inaugurado el Parlamento Infantil “Ciencia y Tecnología para el Futuro”, en el Congreso mexiquense.

El parlamento que realizó la diputada morenista, Nelly Rivera Sánchez, fue un espacio de participación ciudadana protagonizado por niñas y niños estudiantes del municipio de Temoaya.

Durante el acto inaugural, la diputada Rivera Sánchez destacó que este parlamento nace del cuidado, la curiosidad y el valor de aprender, pilares fundamentales para formar nuevas generaciones capaces de transformar su entorno.

“Las y los participantes que hoy ocupan una curul infantil pueden convertirse mañana en inventores, científicas o líderes que aporten soluciones en beneficio de la humanidad”, señaló.

La legisladora enfatizó que el Parlamento Infantil se realiza en el marco del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, fecha que visibiliza la necesidad de garantizar igualdad de oportunidades para que niñas y jóvenes accedan al conocimiento, a los laboratorios, a los talleres y a las ideas que cambian el mundo.

Y reiteró la importancia de impulsar la cultura de la paz y fomentar la participación de las niñas en el ámbito científico.

Al compartir una reflexión personal, Rivera Sánchez recordó su infancia en San Pedro Ávila, donde aprendió que preguntar no es equivocarse, sino atreverse a aprender más.

Señaló que la memoria colectiva de las comunidades debe ser escuchada en los espacios donde se toman decisiones y que la imaginación es una herramienta clave para el desarrollo científico y social.

En su mensaje, invitó a las y los niños a participar activamente, preguntar, soñar e imaginar, convencida de que la ciencia y la paz son caminos para construir comunidades más justas.

Destacó el papel de la ciencia y la tecnología para enfrentar retos complejos, como ocurrió durante la pandemia, cuando el avance tecnológico permitió recuperar la convivencia y el acceso a la educación.

Finalmente, anunció la apertura de la segunda edición del concurso “Las Niñas en la Ciencia”, invitando a las participantes a realizar un dibujo y sumarse a esta convocatoria que el año pasado registró una destacada participación.