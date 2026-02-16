El TEEM mantendrá austeridad en 2026: Jaime

Toluca, Méx.– La Magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Estado de México (TEEM), Arlen Siu Jaime Merlos, anunció la implementación de un plan integral de austeridad para el ejercicio fiscal 2026, con el que hasta el momento se ha logrado un ahorro superior a 6 millones 300 mil pesos, recursos que serán redirigidos directamente a la función jurisdiccional.

En entrevista, explicó que las primeras medidas incluyeron un nuevo recorte en las percepciones de las magistraturas, así como la eliminación de gastos considerados innecesarios, entre ellos telefonía celular institucional, plataformas de streaming y servicios de televisión por cable.

Dijo que dichas acciones, responden a uno de los ejes centrales de la administración 2025-2027: la austeridad con impacto institucional.

“Estos ajustes eran prioritarios, ya que en el pasado algunas percepciones rebasaban los topes establecidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, e incluso superaban el salario de la titular del Ejecutivo estatal”.

Afirmó que el análisis para reducir otros gastos superfluos continuará a lo largo del año.

Destacó el impulso a la modernización tecnológica, mediante pláticas con la Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para lograr una interconexión con su sistema en línea, lo que permitirá mayor eficiencia procesal sin generar costos adicionales.

La presidenta del TEEM, subrayó que los recursos ahorrados serán reconducidos a la función sustantiva del órgano jurisdiccional, especialmente ante el complejo proceso electoral que se avecina, que incluirá la elección de ayuntamientos, diputaciones locales y la integración del Congreso estatal.

No descartó que, de consolidarse la reforma electoral, se lleve a cabo una segunda etapa de elección judicial, que en la entidad implicaría la renovación de casi 400 juezas y jueces, 30 magistraturas y una presidencia reservada exclusivamente para mujeres.

Finalmente, Arlen Siu Jaimes Merlos enfatizó que uno de los principales retos será la capacitación, tanto del personal jurisdiccional como de los partidos políticos.