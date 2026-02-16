IMSS Bienestar y autoridades de La Paz construirán un CESA

La Paz, Méx.- La alcaldesa Martha Guerrero Sánchez y personal del IMSS-Bienestar realizaron un recorrido por tres espacios en donde se otorgan servicios de salud, en busca de sitios requeridos que pueden ser utilizados para construir un Centro Especializado de Atención a la Salud Ampliado (CESA).

Los coordinadores estatal y regional en el oriente de IMSS-Bienestar, Natán Enríquez Ríos y Andy Hernández de León, así como la titular del ayuntamiento recorrieron el Centro de Salud de San Isidro, el hospital materno infantil “Miguel Hidalgo y Costilla” y la clínica de atención geriátrica Los Reyes La Paz, reconociendo esta última que es prioridad ampliar los servicios de atención a la salud en el municipio de La Paz.

Durante el recorrido, se lograron determinar las carencias de cada espacio de salud; en primer lugar, se visitó el Centro de Salud de San Isidro (Casa del Adulto Mayor) y la Unidad de Salud IMSS-Bienestar. En este lugar, las autoridades comprobaron las medidas del terreno para construir el CESA, con la donación del mismo.

Posteriormente se visitó el hospital materno infantil “Miguel Hidalgo y Costilla”, en la Magdalena Atlícpac, donde los médicos del IMSS-Bienestar comprobaron que este hospital cuenta con un inmueble que bien podría ser un hospital general; sin embargo, se desconoce por qué el sector salud le dio el estatus de una clínica materno.

En seguida se trasladaron al inmueble de la clínica de atención geriátrica Los Reyes La Paz, en el centro del municipio, que desde su construcción quedó en completo abandono y hoy presenta huellas de saqueo, por lo cual se buscará la forma de poder abrir un espacio para atender a la comunidad carente de seguridad social.

La alcaldesa Guerrero Sánchez informó que ya es un hecho la construcción de un CESA en el municipio de La Paz, el cual quedará en el centro comunitario de San Isidro, ya que la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, está al pendiente de la gente que más lo necesita y ahora, con la visita del personal del IMSS-Bienestar, se avala este proyecto, así que en menos de 20 días el Ayuntamiento entregará las escrituras del terreno de más de mil metros cuadrados.

“Este es un hospital pequeño que contará con un número determinado de camas y con médicos especialistas, en atención a las personas que más lo necesitan”, dijo la presidenta.

Por su parte, Enríquez Ríos indicó que se visitaron tres lugares donde se puede ampliar la salud, con el único fin de fortalecer al municipio con el sistema de salud en la atención médica; de esta manera se trabaja intensamente por el Plan Integral del Oriente del Estado de México.