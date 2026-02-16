Entrega alcaldesa de Huixquilucan diversas obras en las colonias Montón Cuarteles y Pirules

Huixquilucan, Méx.- La presidenta municipal, Romina Contreras Carrasco, cortó el listón inaugural de la repavimentación de más de mil 650 metros cuadrados con concreto hidráulico, de la Calle 12 de Octubre, en Montón Cuarteles, en la que se hizo una inversión mayor a 3.5 millones de pesos, que incluyeron la rehabilitación de banquetas y balizamiento.

Al entregar esta calle, Contreras Carrasco dijo que esta obra eleva la plusvalía de todas las viviendas y facilita el tránsito.

“Es importante que sepan que, con este tipo de obras, las estamos realizando a través del programa Huixquilucan Contigo 24/7. Estamos dando resultados. Aquí están los hechos palpables, aquí está la inversión en todos y cada uno de los rincones del municipio”, expresó la alcaldesa.

Durante su gira de trabajo por la colonia Pirules, entregó un gimnasio de barras de calistenia, en obras que entregó el gobierno municipal en Huixquilucan Contigo 24/7” y con el propósito de contar con infraestructura de calidad, aumentar la plusvalía de las viviendas y cuidar la salud de la gente con actividad física.

Tras recorrer a pie la colonia Montón Cuarteles para escuchar y atender las peticiones de los vecinos,

la alcaldesa acompañada de los directores de diversas áreas del gobierno municipal, entregó a vecinos de la colonia Pirules un nuevo gimnasio de barras de calistenia, ubicado en la calle Cedro, donde destacó que este tipo estructuras, buscan contribuir al fortalecimiento del tejido social y cuidar la salud física y mental, principalmente, de los jóvenes.

El director general del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Huixquilucan, Germán Anaya Viteri, explicó que la colocación de estas barras de calistenia atiende una de las necesidades de las familias de la Zona Popular Baja, pues acerca espacios accesibles y al aire libre para que adolescentes y jóvenes practiquen deporte, lo que ayuda a promover buenos hábitos para su cuidado integral.

“Este programa lo impulsa la alcaldesa Romina Contreras en todo el municipio para rescatar espacios públicos y darles un uso en el que todos los huixquiluquenses, se vean beneficiados y qué mejor que con el deporte. Anunció, que próximamente se iniciará una cuarta etapa de este programa, para llegar a 40 barras de calistenia”, dijo.

En esta jornada de “Huixquilucan Contigo 24/7”, también se entregaron licencias de funcionamiento de manera gratuita, para contribuir a la generación de empleos y al desarrollo de la economía local, además de fortalecer los comercios y la certeza jurídica para una mejor operación.

Al finalizar el recorrido, el Sistema Municipal DIF Huixquilucan, a través de las Unidades Móviles, ofreció consultas de medicina general y odontológicas a habitantes de la zona, con el fin de que reciban atención de calidad y, a su vez, atender o prevenir oportunamente alguna enfermedad.