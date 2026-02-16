Impulsa Zarzosa economía de taxistas mexiquenses

Toluca, Méx.- Los taxistas del Estado de México ahora tendrán licencias con vigencia de dos años, lo que les significa ahorros de tiempo y dinero para obtener este documento y seguir prestando sus servicios.

En noviembre de 2025, el diputado priista Eduardo Zarzosa presentó en el Congreso un exhorto para ampliar la vigencia de las licencias de manejo de servicio de pasajeros en modalidad individual, el cual resultó en la publicación en la Gaceta del Gobierno de la resolución para la expedición de licencia de chofer de taxi con vigencia de dos años.

En conferencia de prensa en el PRI Edoméx, el diputado Zarzosa dijo que esta medida beneficia directamente a las y los taxistas, que verán ahorros de tiempo y dinero en sus bolsillos.

“El PRI siendo gobierno siempre ha mirado por el bien de las y los mexiquenses y derivado de esta propuesta que nosotros hicimos, afortunadamente el Gobierno hizo caso a esta petición y debo decirles que ya se quedó que la licencia sea de 2 años”, dijo Zarzosa.

Agregó que la propuesta original planteaba ampliar la vigencia de las licencias dos y hasta tres años con costos accesibles, con el fin de reducir cargas administrativas y generar un ahorro significativo para las y los taxistas, y reconoció que este es un importante avance para beneficiar a las familias mexiquenses.

“En el grupo parlamentario del PRI reconocemos que las y los taxistas son un pilar fundamental para la movilidad y el desarrollo económico del Estado de México, por ello consideramos necesario eliminar cargas económicas desproporcionadas, pues se trata no sólo de una medida de apoyo a su economía familiar, sino un acto de reconocimiento y justicia social para los más de 100 mil taxistas de nuestro querido Estado de México”, expresó.

La resolución de la Secretaría de Finanzas con esta nueva modalidad de licencias puede consultarse en: https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2026/enero/ene271/ene271a.pdf