Impulsará GPPVEM incentivos para activar a los mexiquenses

Toluca, Méx.- El Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en el Congreso del Estado de México impulsará una iniciativa para incentivar el acceso a gimnasios y actividades deportivas y hacer de la prevención una prioridad en la política de salud estatal, retomando la presentada por senadoras y senadores del PVEM en el Senado de la República para permitir la deducción de estos pagos y armonizar su espíritu en el ámbito local.

El contexto es claro: en México, seis de cada diez personas adultas no realizan suficiente actividad física, una situación que incide directamente en enfermedades crónicas como la diabetes, los padecimientos cardiovasculares, la hipertensión y la obesidad, que se mantienen entre las principales causas de muerte en el país. En el Estado de México, por su tamaño y población, el impacto en la salud pública y en la economía familiar es significativo.

A partir de ese planteamiento federal, la bancada mexiquense del PVEM presentará una iniciativa similar que buscará armonizar la propuesta al ámbito estatal. El objetivo es impulsar mecanismos que promuevan hábitos saludables y consoliden una política preventiva que reduzca riesgos y mejore la calidad de vida de las familias mexiquenses.

El Coordinador del Grupo Parlamentario del PVEM, José Alberto Couttolenc Buentello, señaló que es momento de dar un paso firme hacia una visión más moderna de la salud. “No podemos seguir reaccionando cuando la enfermedad ya está presente. Necesitamos facilitar el acceso al deporte y generar condiciones para que cuidarse sea más sencillo”, afirmó.

Para el Partido Verde, fortalecer la cultura de la actividad física es apostar por una estrategia integral que impacte positivamente en la salud, la productividad y el desarrollo social. Con esta iniciativa, el Grupo Parlamentario del PVEM reafirma su compromiso de impulsar propuestas responsables y viables que respondan a los desafíos actuales y contribuyan a construir un Estado de México más saludable y activo.