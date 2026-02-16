“Huellas de la Transformación” llega al Andador de la Torre de la colonia Rosa de Castilla

Naucalpan, Mex.- El presidente municipal Isaac Montoya Márquez, dijo que a través del programa “Huellas de la Transformación”, se atendieron los rezagos históricos en el Andador de las Torres, en la colonia Rosa de Castilla.

Montoya Márquez, reafirma su compromiso con la seguridad y el bienestar social mediante la recuperación de espacios públicos.

El alcalde reiteró que, el objetivo primordial de esta acción es convertir puntos de alta afluencia en áreas dignas y seguras, a través de la mejora del entorno urbano.

Agregó, que la administración busca reafirmar su compromiso con la seguridad ciudadana y el bienestar de las familias naucalpenses, transformando zonas vulnerables en espacios de convivencia.

En presencia vecinos y vecinas, así como de servidores públicos municipales, destacó que su administración no se limitará a apariciones esporádicas, sino que busca dejar “Huellas de Transformación” y estará en cada rincón del municipio, atendiendo rezagos históricos que administraciones pasadas ignoraron.

Mencionó que, de los anuncios más relevantes que ha hecho, fue la consolidación del proyecto Triángulo del Bienestar, una estrategia integral de rehabilitación urbana que busca dignificar la movilidad en tres puntos importantes de Naucalpan, que son el Molinito, Naucalpan Centro San Bartolo y Cuatro Caminos.

Dijo que, como parte de este plan, se confirmó la habilitación de un “Sendero Seguro y Luminoso” en Rosa de Castilla, diseñado para brindar tranquilidad a las familias que transitan diariamente por la zona.

Para la transformación de este lugar, trabajadores de Servicios Públicos colocaron 60 luminarias nuevas, 24 toneladas de asfalto caliente, 300 costales de asfalto frío, pinta guarniciones, marcado de cancha y pinta de 4 canastas.

Además de realizar labores de clareo, la poda de 8 árboles, chaponeo, arañado, desorille, barrido manual y recolección de más de 11 toneladas de residuos.

El alcalde explicó, que este año se llevará a cabo el rescate integral de la avenida Ingenieros Militares, además de dar continuidad a los trabajos de rehabilitación en arterias fundamentales como la Avenida Primero de Mayo, la Vía Gustavo Baz, la Avenida Luis Donaldo Colosio y Camino Viejo a Chimalpa.

También comentó, que a través de la implementación de los operativos con Servicios Públicos y los OASYS, el gobierno municipal busca resolver problemáticas de infraestructura y servicios que los vecinos han arrastrado por años.

Por último, subrayó que, su administración actúa por convicción, asegurando que, al ser vecinos del municipio, se comprenden sobre las necesidades de las colonias que históricamente fueron olvidadas.