GRILLANDO

José Elías Nader Mata

José Elías Nader Mata 16 febrero, 2026

16 febrero, 2026

Columnas 0 Comments

Si algo ama “Dinamita” VICTORIA, es a sus perros TOTO, LUNA y MAGIE, que son la alegría de casa, de hecho, son los que más fiesta y maromas me hacen cada vez que llegó, algo que de verdad aprecio, pues además agradezco el amor incondicional y la protección que le brindan a mi hija.

Desde que es bebé le he enseñado la importancia de respetar la vida, incluso en casa tiene a una lagartija que vive en el jardín y que se llama “Chabela”, además de que sabe que tenemos prohibido matar arañas, pues tenemos que agarrarlas y echarlas al jardín, es decir, que a mi hija le he enseñado que toda vida debe ser respetada sin importar lo pequeña que sea.

Por lo anterior, me parece correcto que se ha trabajado para que tengamos legislaciones que castigan a los enfermos y psicópatas que asesinan o lastiman a los animales, tal como lo es ANTHONY FRAN “N”, que ayer fue vinculado por un juez del Poder Judicial del Estado de México a proceso por su probable participación en el delito de maltrato animal en contra de un perrito de nombre “Lobito” y que arrojó desde unas escaleras en Naucalpan de Juárez, algo que quedó registrado en video y que obviamente indignó a muchas personas, pues en este mundo uno debe respetar a todos los seres sintientes, en especial aquellos que no tienen voz para poder defenderse.

Desafortunadamente “Lobito” sufrió lesiones graves y una fractura de cadera, sin embargo, es atendido por la asociación de protección animal Mundo Patitas y poco a poco se ha recuperado demostrando la fuerza que los perritos siempre tienen, pues seguramente no entiende que fue lo qué pasó, pero sigue adelante, por lo que esperamos que pronto encuentre un hogar donde le brinden el amor que merece.

Por otro lado, confiamos en que las autoridades pondrán mano firme contra el culpable y así seguir generando un antecedente legal y penal para que todo aquel enfermo que violente a un ser sintiente reciba todo el peso de la Ley, pues vaya que es de cobardes meterse contra estos seres inocentes e indefensos.

LA GRÁFICA DE HOY

Es de la visita que tuvimos en el periódico El Valle de la presidenta del Comité Ejecutivo de Morena en el Estado de México, LUZ MA. HERNÁNDEZ BERMÚDEZ y con quien pudimos tener una charla especial y agradable, pues nos compartió el trabajo que están realizando en su partido y los objetivos para este 2026 y el próximo 2027 que será año electoral.

La presidenta morenista nos platicó del trabajo que realizó como diputada y su compromiso con el movimiento para responder a la ciudadanía con resultados concretos, pues finalmente es el compromiso que se ha asumido y la forma de responder con hechos a quienes han confiado en ellos.

Hablamos de diversos temas, de historia, de los movimientos sociales, la revolución mexicana, la revolución cubana y cuando FIDEL CASTRO y ERNESTO “EL CHE” GUEVARA estuvieron en Toluca, de la Libertad de Expresión y de lo que el pueblo mexicano espera de los gobiernos emanados de Morena, entre otros.

Ya en un tono más formal, hablamos de la labor que como presidenta ha realizado al frente de Morena y lo que viene para estos tiempos donde la colmena política pareciera que tiene mucha actividad, destacando que nos platicó como es que definirán sus candidatos, el compromiso que deben asumir y el trabajo a realizar a lo largo de este año, pues finalmente el pueblo será el que decida a través de encuestas.

Así que les recomiendo que lean este día la amena e interesante entrevista a LUZ MA. HERNÁNDEZ, que este día podrá leer a través de la edición impresa y electrónica de El Valle, un trabajo periodístico que realizamos junto a mis sobrinos SERGIO y ROBERTO NADER, que estoy seguro resultará de su interés.

Y VA DE CUENTO

Tres cirujanos discuten en un bar sus experiencias sobre las operaciones. El primero, de nombre CÉSAR TUMALAN dice: A mí me gusta operar a los contadores, los abres y tienen todo numerado.

A lo que el segundo, de nombre LUIS LÓPEZ replica: No, prefiero a los bibliotecarios, tienen todas sus partes ordenadas alfabéticamente.

Y el tercero, que se llama RICARDO AÑOVEROS termina: Pero los más fáciles de operar son los abogados, porque carecen de corazón y de riñones, ¡y la cabeza y el culo son intercambiables!

HASTA mañana con más GRILLANDO. Comentarios en “X” en @pepenader o en [email protected]