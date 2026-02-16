UAEMéx amplía el acceso al bachillerato con nueva convocatoria y modalidad en línea

Toluca, Méx. – La Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) lanzó su convocatoria de ingreso al nivel medio superior para sus 11 planteles de la Escuela Preparatoria, dirigida a jóvenes que han concluido o están por concluir sus estudios de secundaria, así como a personas interesadas en cursar el bachillerato en modalidad no escolarizada a través del programa Tu Prepa Digital UAEMéx.

El registro de aspirantes concluye el 20 de febrero, de acuerdo con la primera letra de la CURP, y todo el proceso se desarrolla en línea.

Las y los aspirantes deberán contar con el certificado de secundaria digitalizado o, en su caso, con una constancia que acredite que se encuentran cursando el último periodo de este nivel educativo, la cual deberá estar membretada por la institución, con firma del director o directora, sello y clave del centro de trabajo.

Tras el prerregistro, las personas aspirantes recibirán una ficha para realizar un pago de 702 pesos. Posteriormente, se les notificará vía correo electrónico el lugar, la fecha y la hora para presentar el examen de ingreso, el cual tiene como objetivo identificar el perfil académico de cada aspirante.

Ante la alta demanda de espacios, la Máxima Casa de Estudios mexiquense ha implementado estrategias para incrementar su matrícula, entre ellas Tu Prepa Digital UAEMéx, con la que se busca un aumento de hasta 30% en el número de estudiantes, así como cerrar brechas de desigualdad, ampliar el acceso a la educación y fortalecer la identidad universitaria.

Los planteles que contarán con Tu Prepa Digital UAEMéx son: “Lic. Adolfo López Mateos”, “Nezahualcóyotl”, “Cuauhtémoc”, “Ignacio Ramírez Calzada”, “Dr. Ángel Ma. Garibay K.” y “Texcoco”.

Cabe destacar la relevancia de la educación media superior como una etapa fundamental en la vida de las y los jóvenes, en la que, con el acompañamiento de docentes, tutores, orientadores y directivos, se fomenta el conocimiento de las ciencias, las humanidades y las artes, así como la construcción de su proyecto de vida.

Las diferentes modalidades de bachillerato que ofrece la Universidad Autónoma del Estado de México reflejan una institución incluyente, cercana y progresista. Así, las y los estudiantes serán parte de la comunidad universitaria, con todos los derechos y oportunidades que ello implica.