Propone fracción del PAN crear Fiscalía que atienda delitos contra adultos mayores

Toluca, Méx.- Para prevenir y sancionar actos de violencia y abandono contra personas adultas mayores, el Grupo Parlamentario del PAN propuso la creación de la Fiscalía Especializada en Atención a los Delitos Cometidos contra Personas Adultas Mayores.

Dicha iniciativa de la diputada Joanna Alejandra Felipe Torres y del legislador Pablo Fernández de Cevallos González, plantea que esta instancia, que dependería de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, dirija, integre, coordine y supervise las investigaciones y, en su caso, el ejercicio de la acción penal por delitos cometidos contra este sector.

Establece que su personal se capacite en materia de derechos humanos, sensibilización, tipos de violencia comúnmente ejercida contra estas personas, así como en protocolos de actuación y atención al sector.

La diputada, señaló que en la entidad residen un millón 919 mil 454 personas de 60 años y más (11.3 por ciento de la población total), de las cuales un millón 43 mil 149 son mujeres y 876 mil 305 hombres, y que para 2030 sumarán 2 millones 867 mil 430, según el Consejo Estatal de Población.

Compartió que este sector, considerado vulnerable, de acuerdo con el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, enfrenta diversos riesgos de violencia derivados, entre otros factores, del género, ya que las mujeres son más propensas a sufrirla, y entre más avanzada, mayor el riesgo; de deterioros en la salud o discapacidad; dependencia económica o emocional; depresión, ansiedad, baja autoestima o demencia; aislamiento social; antecedentes de violencia en la familia, y falta de preparación de las personas cuidadoras.

Mientras que, las cifras sobre este tipo de violencia no reflejan la realidad, debido a que la mayoría de las personas afectadas no denuncian los abusos que sufren por diversas razones, como no aceptar que están siendo maltratadas; temor a represalias, al tratarse con frecuencia del único familiar con el que cuentan; creer que la situación es temporal; no querer que su familiar o cuidador vaya a la cárcel, y desconocer ante qué autoridad deben dirigirse o que su condición física o cognitiva no les permite realizar una denuncia.

Mientras que, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en 2025 en la entidad se registraron 33 mil 693 delitos relacionados con violencia familiar, que incluyen maltrato contra personas adultas mayores.

Por otra parte, la diputada señala que el Código Penal estatal actualmente sanciona con 10 a 15 años de prisión y de 200 a 400 días multa a quien cometa el delito de lesiones contra personas adultas mayores, y con tres a siete años de prisión y de 200 a 600 días multa el delito de violencia familiar, pena que se agrava en un tercio y se persigue de oficio cuando el delito se comete en contra de personas mayores de 60 años.