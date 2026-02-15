Plantea GPPVEM expedir la Ley Estatal de Acceso y Promoción de la Paz

Toluca, Méx.- Con la finalidad de dotar al Estado de herramientas para la prevención de conflictos a través de la educación, el deporte, la unión familiar y el respeto entre las personas, así como de fortalecer el vínculo entre autoridades y sociedad con un enfoque preventivo y de transformación pacífica de los conflictos, el Grupo Parlamentario del PVEM (GPPVEM) propuso expedir la Ley Estatal de Acceso y Promoción de la Paz.

En sesión deliberante, la diputada Itzel Guadalupe Pérez (PVEM) expuso que el proyecto considera que la promoción de la paz debe ser transversal tanto en el ámbito gubernamental como en las relaciones sociales, por lo que promueve la seguridad humana desde una perspectiva integral que abarca dimensiones ambientales, políticas y económicas.

De aprobarse, la implementación de la ley estaría a cargo de la Secretaría General de Gobierno, instancia que coordinaría la política estatal y transversalizaría el enfoque de paz en todos los niveles de gobierno.

En el ámbito municipal, se prevé la creación de Consejos Municipales de Participación Ciudadana para la Gobernanza y la Paz, así como de “espacios de paz”, entendidos como lugares públicos destinados a fortalecer la organización comunitaria.

Asimismo, se contempla la elaboración de un Programa Estatal de Promoción de la Paz, que establecería directrices para la implementación de acciones en materia de acceso y promoción de la paz.

Para fortalecer el diseño y seguimiento de la política pública, se propone la integración de un consejo consultivo interdisciplinario y honorífico, conformado por especialistas, representantes de universidades, de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, personas servidoras públicas y organizaciones de la sociedad civil, a fin de garantizar un sustento académico, técnico y ciudadano en las estrategias.