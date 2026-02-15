Concluyó vacunación contra sarampión en EdoMéx, aplicaron más de 800 mil dosis

Toluca, Méx.- Con más de 800 mil biológicos contra el sarampión aplicados en el Estado de México, concluyó la Semana Estatal de Vacunación, estrategia que tuvo como objetivo reforzar la protección de la población y fortalecer la cobertura ante el riesgo de brotes en la entidad.

Autoridades del sector salud informaron que durante la jornada se instalaron módulos de vacunación en centros de salud, hospitales, plazas públicas, centros comerciales y espacios educativos, donde se registró una alta afluencia de personas interesadas en iniciar o completar su esquema. Desde temprana hora, familias acudieron a los puntos habilitados, lo que permitió avanzar de manera significativa en la meta establecida.

La campaña estuvo dirigida principalmente a niñas y niños, así como a adolescentes y adultos con esquemas incompletos, priorizando a los sectores más vulnerables. Personal médico y de enfermería revisó cartillas nacionales de salud, aplicó las dosis correspondientes y brindó información sobre la importancia de mantener actualizada la vacunación para prevenir enfermedades transmisibles.

De acuerdo con autoridades sanitarias, el sarampión es una enfermedad altamente contagiosa que puede generar complicaciones graves, especialmente en menores de edad, por lo que insistieron en la relevancia de sostener coberturas óptimas para evitar posibles brotes.

Durante la semana también se reforzaron acciones de difusión a través de instituciones educativas y dependencias públicas, con el propósito de sensibilizar a la población sobre la corresponsabilidad en el cuidado de la salud colectiva.