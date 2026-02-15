Asume Rodrigo García Rojas Celorio Presidencia de CANACINTRA EdoMéx

Toluca, Méx.- Rodrigo García Rojas Celorio, tomó protesta como Presidente de la Cámara de la Industria de Transformación en el Estado de México (CANACINTRA) para el periodo 2026-2027 al haber concluido el periodo de José Luis Urrutia Segura al frente del Organismo Empresarial.

En el evento protocolario encabezado por la Presidenta Nacional de CANACINTRA, María de Lourdes Medina Ortega, destacó que su administración estará enfocada en proponer políticas públicas y una agenda legislativa que apoyen al sector industrial, fortalecer el estado de derecho, impulsar una agenda en materia de sustentabilidad así como sentar las bases de un sector con mejores niveles de eficiencia y productividad que lleven al Estado de México a reposicionarse en materia industrial y competitividad.

Refirió que a partir de este año los retos se enfocan a recuperar terrero y reindustrializar aquellas regiones de la entidad con amplio potencial de crecimiento, ya que de acuerdo con el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE) somos la entidad con más unidades manufactureras, con más de 74 mil establecimientos registrados en 2025. Sin embargo, en el segundo trimestre de 2025 las exportaciones sumaron 5 mil 400 millones de dólares, lo que representó una contracción de 11,5 % a diferencia del 2024

“Hoy queremos que estar en regla sea más fácil que estar fuera, y que la industria pueda crecer sin tropezarse con la sobrerregulación….claro que hay que recaudar para sostener un país, pero también hay que ser justos, hay que repartir la carga, premiar el cumplimiento, facilitar la formalidad y, lo más importante, hacer más simple el camino para todos los empresarios”

Rodrigo García destacó que trabajará a través de 6 vicepresidencias operativas – Ejecutiva, Innovación y Vinculación, Impulso de Industrias Nicho, Agroindustria y sectores estratégicos, Vinculación Gubernamental e Impulso Industrial y colaboración con Parques.

En la Asamblea anual además se presentó el tercer y último Informe de Actividades de Jose Luis Urrutia al frente de CANACINTRA donde se destacó la realización de tres foros de eficiencia energética, dos foros del agua y dos encuentros de negocio, con miles de citas empresariales que han contribuido a impulsar el desarrollo económico en la entidad.

Tras la realización de la Toma de Protesta a la nueva mesa directiva en el Estado de México, la Presidenta Nacional de CANACINTRA, María de Lourdes Medina, reconoció la labor que se ha desarrollado en la entidad que hoy se consolida con importantes resultados en el país y dijo, este año es determinante para la operación y certeza de las industrias por lo que se hace necesario tener una voz clara en todos los escenarios.

“La voz de los industriales es una voz sólida, fuerte y clara, porque es la confianza, el patrimonio y el trabajo de las empresas y de sus colaboradores los que sostienen la economía del país y su estabilidad… las empresas llegan y permanecen en un territorio por la determinación de quienes las creamos y por eso el sector industrial merece no solo reconocimiento sino garantías para su operación”