Más de 950 parejas contrajeron nupcias en Nezahualcóyotl

Nezahualcóyotl, Méx.- El alcalde, Adolfo Cerqueda Rebollo, encabezó la ceremonia de Matrimonios Colectivos Neza 2026 en la explanada de palacio municipal, donde más de 950 parejas se dieron el “Sí” para formalizar su unión civil. De ellas, 15 fueron matrimonios igualitarios.

Durante el enlace civil, el titular del ayuntamiento destacó que, más allá de la fiesta, el objetivo central de estos matrimonios colectivos es brindar seguridad legal, pues al obtener su acta de matrimonio, las parejas acceden de inmediato a derechos de seguridad social, herencias y la construcción de un patrimonio sólido bajo el amparo de la ley.

Además, se rindió un emotivo tributo a matrimonios de Nezahualcóyotl con más de 65 años de convivencia, quienes compartieron con los recién casados el valor de la paciencia, el respeto y el amor compartido a través de las décadas.

Cabe resaltar que del año 2022 a la fecha, se ha alcanzado la cifra de 100 matrimonios igualitarios celebrados en Nezahualcóyotl, lo que demuestra el compromiso que tiene la autoridad municipal para proteger los derechos de la comunidad LGBTTTIQ+ y brindar el respaldo legal necesario para proteger su patrimonio y el futuro de sus familias.

Previo a la ceremonia, el gobierno local consintió a los contrayentes desde temprana hora con servicios gratuitos de estética, a cargo de profesionales de la belleza, quienes peinaron a las novias, las maquillaron y les cortaron el cabello a los novios, permitiendo que las parejas se dieran el “sí” con un look radiante.

Luego del enlace el gobierno rifó entre los contrayentes un viaje todo pagado, electrodomésticos y muebles, como pantallas, refrigeradores, salas y comedores. El cierre de esta gran celebración fue amenizado por la música tradicional de mariachi y la potencia sonidera de agrupaciones emblemáticas como Sonido La Fobia, Rolly Mix, La Máquina de la Clave y Sonido Siboney.

A la ceremonia también acudieron, en representación de la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, Jesús George Zamora, consejero jurídico de la entidad; Leo Larraguível Hinojosa, director general del Registro Civil del Estado de México, quien dio fe de la legalidad de las uniones; Darinka Rendón Sánchez, secretaria del Ayuntamiento de Nezahualcóyotl, y Fabiola Godínez Rodríguez, subdirectora del Registro Civil en la zona oriente de la entidad.