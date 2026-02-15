Este 14 de febrero, 230 parejas legalizaron su unión en la boda colectiva en Tlalnepantla

Tlalnepantla, Méx.- Bajo el lema “Cásate Conmigo en Nuestra Ciudad”, el presidente municipal de Tlalnepantla, Raciel Pérez Cruz, este 14 de febrero fue padrino de Honor en la celebración de matrimonios colectivos en la que 230 parejas consolidaron su compromiso legal, en un evento que resalta la importancia de la familia como núcleo de la comunidad.

Durante su mensaje, el alcalde dijo, que esta acción administrativa “no solo celebra el amor, sino que proporciona una plataforma de seguridad jurídica que protege el patrimonio y el futuro de cada hogar”.

Pérez Cruz, acompañando de la presidenta Honoraria del DIF Municipal, Rocio Pérez Cruz, dijo a los presentes que el “matrimonio civil es una institución que requiere respeto, apoyo mutuo y una visión compartida, elementos fundamentales para que Tlalnepantla tenga una sociedad más justa y ordenada”.

“Felicidades por estos sueños que hoy comienzan a construirse, por estas historias que hoy comienzan a escribirse aquí en nuestra ciudad”.

“Como gobierno, lo que nos corresponde “es que logremos que nuestra ciudad sea un espacio donde ustedes puedan construir todos los días sus sueños, sus anhelos y sus esperanzas”, puntualizó el alcalde.

Dijo que, como parte de los beneficios de este programa institucional, la administración municipal gestionó la condonación total de los costos de los trámites, facilitando que parejas de diversas edades pudieran regularizar su situación civil, para que la falta de recursos fuera un impedimento.

Pérez Cruz, agradeció la colaboración de las Oficialías del Registro Civil y del Sistema Municipal DIF, instituciones que trabajaron de la mano para que este evento fuera posible y exitoso.

Al concluir la ceremonia, el presidente municipal, reiteró que su gobierno continuará promoviendo políticas públicas que acerquen los servicios esenciales a la gente, asegurando que cada familia cuente con el respaldo de la ley para prosperar en un entorno de paz y certidumbre.