Contraen nupcias 77 parejas en boda comunitaria de Amecameca

*La Dra. Ivette Topete García presenció la ceremonia que brindó certeza jurídica y legalidad a las parejas para formar a sus familias del municipio.

Amecameca, Méx. – En un acto de profundo significado social y jurídico, 77 parejas contrajeron nupcias durante las Bodas Comunitarias organizadas por el gobierno municipal, evento encabezado por la alcaldesa Dra. Ivette Topete y celebradas en un ambiente de alegría y esperanza, permitiendo que las parejas formalizaran su unión ante la ley, garantizando así la protección y los derechos de sus familias.

“Qué hermoso es el amor cuando se vive con el corazón, y aún más cuando se fortalece dando certeza y seguridad jurídica a las parejas”, expresó conmovida la Dra. Ivette Topete durante el protocolo legal frente a invitados, testigos y autoridades del registro civil estatal, las parejas dieron el “sí, acepto”, marcando el inicio de una nueva etapa legal y personal.

La alcaldesa destacó que el matrimonio es un pilar fundamental de la sociedad y felicitó a los contrayentes por dar este paso tan importante en sus vidas. “Ver tantas historias de amor unirse nos llena el alma, les deseo muchas felicidades a cada pareja que hoy comenzó una nueva etapa; que nunca les falte el respeto, la complicidad y el cariño para caminar juntos todos los días”, añadió.

Con estas 77 nuevas nupcias, el municipio de Amecameca reafirma su compromiso con la familia, legalidad y el bienestar social, facilitando los trámites administrativos para que el amor se convierta en un proyecto de futuro sólido y con respaldo jurídico. Al finalizar el evento, entre sonrisas y celebraciones, quedó claro que cuando el amor se formaliza, se construye un mejor mañana para toda la comunidad.