Barra de Abogados de EdoMéx reafirma su compromiso con los poderes del Estado

Toluca, Méx.- Ante representantes de los Poderes Ejecutivo, Judicial, en el Congreso del Estado de México, al tomar protesta oficialmente del Consejo Directivo 2026-2028 de la Barra de Abogados del Estado de México, su presidente, Agustín Flores Jaimes, refrendó el compromiso de colaboración con los tres poderes del Estado para fortalecer el estado de derecho.

Ahí, delineó una agenda institucional centrada en la ética profesional, la actualización permanente de los juristas.

Ante la magistrada presidenta del Tribunal de Disciplina Judicial, Maricela Reyes Hernández, Flores Jaimes subrayó que la Barra, desde su creación, se ha distinguido por apostar a la calidad profesional de sus integrantes y por mantenerse firme en la defensa del imperio de la ley.

“El compromiso no solo es interno, sino que tiene una clara vocación social, al poner el conocimiento jurídico al servicio de la ciudadanía mexiquense”, señaló.

Dijo que el gremio de abogados estará atento a cualquier requerimiento de apoyo que redunde en beneficio de la sociedad; al Poder Legislativo, ofreció la experiencia técnica de la Barra para contribuir a una mejor construcción de la legislación estatal; y al Poder Judicial, ratificó el respeto profesional y la colaboración en la defensa de los derechos humanos y la correcta impartición de justicia.

Reconoció al gobierno de Delfina Gómez Álvarez, ante la presencia de representantes de distintas instancias, entre ellas autoridades del Tribunal de Disciplina Judicial del Estado de México, así como de la Comisionada de Búsqueda de Personas del Estado de México, Alma Patricia Bernal Oceguera, ante quienes detalló que, para el periodo 2026-2028, el Consejo Directivo se ha propuesto dar continuidad y fortalecer el programa de actualización profesional permanente, con el objetivo de elevar el nivel técnico de las y los asociados.

Asimismo, anunció que se trabajará para implementar exitosamente un esquema de certificación profesional con validez oficial en todo el Estado mexicano, en coordinación con el Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, ello, dijo, permitiría garantizar a la sociedad que los integrantes de la Barra cuentan con preparación y conocimientos acreditados.

Asimismo, se buscará mejorar y ampliar los acuerdos de cooperación con autoridades federales, estatales y municipales, así como con organismos descentralizados e instituciones privadas, a fin de fomentar el intercambio y el apoyo profesional en materia jurídica.

También, reforzar la labor social de la Barra, enfocada en la asesoría y defensa legal de los sectores más vulnerables, con un enfoque claro en la protección y promoción de los derechos humanos.

Finalmente, Flores Jaime pidió a los integrantes de dicha Barra de Abogados del Estado de México, A.C a seguir trabajando con profesionalismo, ética, pero sobre todo con humanismo.