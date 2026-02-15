Gobierno del EdoMéx llama a detectar a tiempo el cáncer infantil

Toluca, Méx.- En el marco del Día Internacional contra el Cáncer Infantil, que se conmemora cada 15 de febrero, el Gobierno del Estado de México, a través del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMYM), hace un llamado a madres y padres de familia para estar atentos a los cambios en la salud y el comportamiento de sus hijas e hijos.

“Es muy importante estar conscientes de que los niños siempre van a estar jugando, corriendo, brincando. Un niño que no hace esto, algo está pasando en él y como papás, estar siempre pendientes de los hijos, pero, sobre todo, si ya lo atendimos una vez y el síntoma persiste, no quedarte tranquilo”, indicó Norma Araceli López Facundo, especialista en Oncología Pediátrica

El Hospital Materno Infantil del ISSEMYM atiende a 51 niñas y niños, quienes padecen cáncer; principalmente por leucemias, que son el tipo de cáncer infantil más frecuente, así como linfomas y tumores del sistema nervioso. Además, mantiene a 154 menores en vigilancia.

La especialista señaló que la atención que se ofrece es multidisciplinaria, logrando avances importantes, al alcanzar una sobrevida cercana al 80 por ciento en casos de leucemias agudas. Y, desde hace casi cuatro años, no se han registrado muertes tempranas durante el inicio del tratamiento, lo que refleja la mejora continua en la calidad del servicio.

Estos avances también se han fortalecido mediante colaboraciones nacionales e internacionales, como la Alianza Global México–St. Jude y el Hospital Infantil Teletón de Oncología, que permiten el acceso oportuno a diagnóstico y tratamiento más preciso.

Para familias como la de Alexander Valdés Justo, padre de una paciente pediátrica con leucemia linfoblástica de alto riesgo, la atención recibida en el hospital ha sido fundamental. Destacó que el acompañamiento médico, la información clara y el trato humano, han permitido enfrentar la enfermedad con entereza y esperanza.

“Nosotros como papás siempre debemos estar con la fortaleza y con la mente en que todo en esta vida se puede. Lamentablemente nos tocó pasar por esto, nadie es culpable de nada. Las personas que estamos aquí y que hemos pasado por esto, creo que me entienden, que no es una vida fácil, pero disfruten a sus niños”, compartió.

El ISSEMYM, organismo sectorizado a la Oficialía Mayor refrenda su compromiso de proteger la vida, la salud y el bienestar de las infancias, además de promover la detección temprana, el acceso a tratamientos de calidad y proporcionar una atención médica con sentido humano.