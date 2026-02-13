Venta de lencería y ropa interior repunta por el 14 de febrero

Toluca, Méx.- Con motivo del Día del Amor y la Amistad, la venta de lencería y ropa interior registró un incremento en el Valle de Toluca, impulsada principalmente por parejas que buscan celebrar la fecha con regalos simbólicos y personales.

Comerciantes del sector compartieron que, durante los días previos al 14 de febrero, la demanda aumentó entre 20 y 30 por ciento, en comparación con semanas regulares.

De acuerdo con un sondeo a vendedores, las prendas más solicitadas son conjuntos de lencería, bóxers y prendas en tonos rojo, negro y vino, colores asociados con el amor y la sensualidad. Los precios varían según la marca y el tipo de prenda, y pueden ir desde los 250 hasta los mil pesos, especialmente en piezas con encaje, transparencias o diseños especiales alusivos a la fecha.

Coincidieron que, el principal motivo que lleva a las parejas a adquirir este tipo de artículos es el significado íntimo y emocional que representa el regalo, ya que se asocia con la confianza, la cercanía y la conexión entre ambas personas.

Explicaron que, a diferencia de otros obsequios, la ropa interior es vista como un detalle más personal, por lo que suele comprarse cuando existe una relación consolidada.

Además, algunos compradores buscan renovar prendas o sorprender a su pareja como parte de una celebración privada, ya sea antes o después de una cena romántica.

Mientras que, en el caso de las mujeres, la compra también responde a la búsqueda de prendas que les permitan sentirse cómodas y seguras, mientras que en los hombres se privilegia la funcionalidad combinada con diseños modernos.

Aunque el aumento en ventas es notorio, comerciantes señalaron que el crecimiento ha sido moderado, debido a que algunas parejas optan por alternativas más económicas o priorizan otros gastos. No obstante, coincidieron en que el 14 de febrero se mantiene como una de las fechas más importantes del año para este sector, junto con Navidad y el Buen Fin.