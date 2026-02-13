Atizapán de Zaragoza impulsa infraestructura educativa e innovación digital: Rodríguez

Atizapán, Méx.- Acompañado de la Presidenta Honoraria del DIF, Patricia Arévalo, el alcalde Pedro Rodríguez Villegas, entregó el aula digital de la primaria “Carlos Hank González”, donde destacó que las cinco placas que este plantel tiene en sus instalaciones, es muestra del compromiso que se tiene con la formación y educación de las niñas y niños del municipio.

Puntualizó que desde su primera gestión al frente del Gobierno Municipal, apostó al mejoramiento de la infraestructura educativa y la innovación digital, consciente de que el recurso destinado a las escuelas, es una de las mejores inversiones que se pueden realizar.

“Hoy me comentaban que esta escuela contará ya con seis placas de Pedro Rodríguez, de su compromiso que tiene con la educación, y yo comparto mucho la visión del ex Presidente Adolfo López Mateos, que decía que los hombres pasan, pero la obra queda para la posteridad. Y es lo que estamos haciendo su director y un servidor: trascender y dejar huella para que los niños tengan las herramientas para superarse”, dijo Rodríguez Villegas.

El alcalde recordó las obras que se han realizado en esta escuela, como la construcción del techado en patio de acceso, una techumbre en área de comedor, construcción de módulos sanitarios, así como otra aula digital más.

Como parte de la entrega de aulas digitales en las instituciones educativas, el alcalde y la presidenta del DIF Municipal también visitaron la primaria “Josué Mirlo”, en la que entregaron aulas en ambos turnos, para fortalecer el aprendizaje de la niñez de este municipio.