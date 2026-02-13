Gobierno de Huixquilucan organizó “El Gran Baile del Amor” este 14 de febrero

Huixquilucan, Méx.- “El Día de San Valentín es una fecha que invita a expresar sentimientos de cariño y afecto a las personas que más queremos y, más allá de los regalos, es un recordatorio para apreciar a quienes tenemos al lado y te han acompañado en todo momento”, expresó la alcaldesa Romina Contreras Carrasco, quien agregó que para celebrar el 14 de febrero, el Gobierno de Huixquilucan realizará el “Gran Baile del Amor”, que se celebrara este sábado 14, a partir de las 18 horas.

Los asistentes podrán vivir una experiencia romántica, ya que cantarán y bailarán al ritmo de música tropical, ranchera, cumbia y pop en un concierto gratuito, con un ambiente familiar y de sana convivencia.

La presidenta municipal, Romina Contreras Carrasco, invitó a los enamorados y a todos quienes quieran pasar una noche de música, baile y diversión, al “Gran Baile del Amor”.

El baile se llevará a cabo en “Mercado San Fernando”, ubicado en la colonia del mismo nombre, para festejar el amor y la amistad con su pareja, amigos y familiares.

Contreras Carrasco, destacó que el “Gran Baile del Amor” contará con una gran diversidad de ritmos, pues participarán grupos como Arturo Jaimes y Los Cantantes, Alberto López -la voz gemela de Joan Sebastián; Banda Cerro de la Gloria y El Mememix “El Poder de la Cumbia”.

Para reforzar la seguridad en la Zona Popular, habrá presencia de elementos de la Dirección General de Seguridad Pública y Vialidad de Huixquilucan, no obstante, la presidenta municipal Romina Contreras, hace un llamado a los asistentes a disfrutar de este concierto con responsabilidad y en un clima de paz, pues es un evento para toda la familia que quiere festejar San Valentín.

El Gobierno de Huixquilucan continuará con la organización de eventos gratuitos para fomentar tiempo de calidad y fortalecer el tejido social, de pertenencia e identidad, para mejorar la vida de los habitantes de este municipio, a través de un desarrollo integral.