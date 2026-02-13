Por ozono, activan contingencia y Doble Hoy No Circula en ZMVM

Toluca, Méx.- La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) activó la Fase I de contingencia ambiental por ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), luego de que se registró una concentración máxima de 155 ppb en la estación Centro de Ciencias de la Atmósfera (CCA), ubicada en la alcaldía Coyoacán, Ciudad de México.

De acuerdo con el Sistema de Monitoreo Atmosférico, la región continúa bajo la influencia de un sistema anticiclónico, el cual generó condiciones de fuerte estabilidad atmosférica, escasa ventilación y baja humedad, además de cielo despejado e intensa radiación solar, a ello se sumó temperaturas de hasta 28 grados centígrados, lo que favoreció la formación y acumulación de ozono.

Por tal motivo, las autoridades activaron la contingencia con el objetivo de disminuir la exposición de la población al aire contaminado, reducir riesgos a la salud y limitar la emisión de contaminantes.

Entre las recomendaciones a la población, se exhortó a evitar la exposición al aire libre entre las 13:00 y 19:00 horas, especialmente a niñas y niños, adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con enfermedades respiratorias o cardiovasculares. Asimismo, se pidió suspender actividades físicas, deportivas, culturales y recreativas al aire libre en ese mismo horario, así como posponer eventos masivos.

En cuanto a la reducción de emisiones, las autoridades recomendaron facilitar el trabajo a distancia, evitar el uso de aerosoles, solventes y productos con compuestos orgánicos volátiles, cargar combustible fuera de las horas pico y reducir el consumo de gas y energía en los hogares.

Para el sector transporte, este viernes deberán suspender su circulación, de las 5:00 a las 22:00 horas, los vehículos con holograma 2; los hologramas 1 con terminación de placa 1, 3, 5, 7, 9 y 0; así como algunos vehículos con holograma 0 y 00, engomado azul y terminación 9 o 0. También se aplicarán restricciones a vehículos de carga, taxis y unidades de reparto de gas L.P., conforme a los lineamientos establecidos.

Las autoridades informaron que vehículos eléctricos e híbridos, de emergencia, transporte escolar autorizado, personas con discapacidad y servicios esenciales están exentos de estas medidas.

En el ámbito industrial y de servicios, se ordenó la reducción de emisiones, la suspensión de actividades que generen contaminantes y la disminución de operaciones en refinerías, termoeléctricas, gasolineras y plantas de distribución de gas, además de reforzar la vigilancia y sanción a fuentes contaminantes.

Finalmente, la CAMe llamó a la población a mantenerse informada sobre la calidad del aire a través de los canales oficiales y a atender las indicaciones de las autoridades mientras se esté activa la contingencia ambiental.