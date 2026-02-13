Buscan rescatar estanque en San Antonio Yondejé; detectan presencia de ajolotes

Timilpan, Méx.- Habitantes y autoridades auxiliares de la comunidad de San Antonio Yondejé emprendieron acciones para el rescate de un estanque comunitario donde recientemente fueron localizados 23 ajolotes, especie emblemática y considerada en riesgo en diversas regiones del país.

El delegado José Valdés Redin, acompañado del vecino Alan Zúñiga Carrasco, informó que el ojo de agua se encuentra a aproximadamente 300 metros de la delegación y, que, desde 1950 comenzó a utilizarse como venero comunitario para abastecer de agua a los habitantes, al ganado y para cubrir diversas necesidades básicas de la población.

Fue durante una faena de limpieza organizada para la restauración del cuerpo de agua cuando los pobladores se percataron de la presencia de 23 ajolotes, identificando que corresponden a distintas edades y sexos, lo que despertó el interés de la comunidad por proteger y conservar el ecosistema local.

Ante este hallazgo, vecinos y autoridades auxiliares buscan gestionar recursos y establecer vínculos con instituciones ambientales y académicas que puedan apoyar en el acondicionamiento del estanque, su restauración integral y la preservación de la especie, destacaron que en otros veneros de la zona no se han detectado ejemplares, lo que convierte a este sitio en un punto de alto valor ecológico para la región.

El proyecto contempla la creación de un “santuario de ajolotes” que permita garantizar su cuidado y reproducción bajo condiciones adecuadas, así como fomentar la educación ambiental entre niñas, niños y jóvenes de la comunidad.

De manera paralela, se plantea habilitar el área como un espacio de convivencia social, con la rehabilitación de una cancha de básquetbol y la instalación de un kiosco, aparatos para ejercicio, bancas y arbolado, ya que actualmente Yondejé no cuenta con un espacio destinado al esparcimiento comunitario.

Con estas acciones, la comunidad busca no solo rescatar un cuerpo de agua histórico, sino también fortalecer el tejido social y promover la conservación del patrimonio natural de Timilpan.