Convoca USEM a jóvenes emprendedores a trabajar con liderazgo, valores y compromiso social

Metepec, Méx.- Como parte del arranque de su agenda 2026, orientada a promover el emprendimiento con propósito, el liderazgo empresarial y la construcción de proyectos económicamente viables con impacto social, la Unión Social de Empresarios de México (USEM) Valle de Toluca, asociada al Consejo Coordinador Empresarial del Estado de México (CCEEM), llevó a cabo el evento Impulsa 2026 en el municipio de Metepec.

El encuentro reunió a líderes empresariales, autoridades municipales y jóvenes emprendedores del Valle de Toluca, quienes participaron en tres conferencias impartidas por especialistas, orientadas a compartir experiencias y conocimientos útiles para su desarrollo como empresarios con valores.

Las ponencias fueron:

“El valor de una empresa con valor”, a cargo de Juan Ernesto García Piña Garay, Presidente de USEM Valle de Toluca;

“Liderazgo con sentido: el poder de emprender transforma”, impartida por Manuel Bueno Cisneros, Presidente de Confederación USEM de Jóvenes Empresarios Valle de Toluca; y

“Empresas conscientes, una fuerza para sanar al mundo”, por Mario Alain González Hernández, docente del Tecnológico de Monterrey.

Impulsa 2026 integró además un componente de solidaridad social, al convocar a los asistentes a realizar una aportación voluntaria de un kilogramo de arroz o frijol en beneficio del Banco de Alimentos del Estado de México (BAMX Edomex), reforzando el mensaje de que el emprendimiento puede y debe generar un impacto positivo en la comunidad.

Durante la inauguración del evento, el Presidente Municipal de Metepec, Fernando Flores Fernández, compartió con las y los asistentes sus experiencias en el ámbito empresarial.

Por su parte, Juan Ernesto García Piña Garay, Presidente de USEM Valle de Toluca y Vicepresidente Región Toluca del CCEEM, enfatizó que emprender implica generar riqueza con sentido, donde los valores y la responsabilidad social forman parte esencial del crecimiento empresarial.

Al evento asistieron Jesús Quintero, Presidente de la Comisión de Jóvenes; Elio Campirán, Secretario del Ayuntamiento de Metepec; María Elisa Quijada, Directora de Desarrollo Económico, Turístico y Artesanal de Metepec; Ricardo Sánchez, Director General del Banco de Alimentos Cáritas del Estado de México IAP; así como integrantes del Comité Ejecutivo de USEM Valle de Toluca, entre ellos Yuri Marmolejo, quien encabeza la Comisión de Mujeres Empresarias, y Ángel Reyes, Presidente de la Comisión de Relaciones Públicas.

Con este encuentro, USEM Valle de Toluca refrenda su compromiso de impulsar una nueva generación de empresarios capaces de emprender con visión económica, responsabilidad social y sentido humano.