La Laguna Chiconautla, prioridad del Gobierno de Ecatepec: Cisneros

Ecatepec, Méx.- La Laguna Chiconautla es una gran prioridad para el gobierno de Ecatepec, aseguró la presidenta municipal Azucena Cisneros Coss, luego de que la LXII Legislatura aprobó dar solución al diferendo limítrofe entre Acolman y Ecatepec, que data de hace 30 años, respecto al polígono geográfico identificado como “Santa María Chiconautla”, de 475 hectáreas.

Durante la sesión deliberante celebrada ayer en el Congreso mexiquense, las y los legisladores votaron a favor del dictamen donde se establece que son parte de Ecatepec las colonias Prado San Juan (excepto las calles Girasol, Laurel, Gardenias y Bugambilias), Lázaro Cárdenas, La Laguna y Ejido Santa María Chiconautla, así como las áreas de juzgados penales, el penal de Ecatepec y el vertedero municipal, con área total de 272.82 hectáreas.

En el marco de la quinta sesión ordinaria de Cabildo, Azucena Cisneros destacó que “nosotros estamos completamente comprometidos (…). La Laguna nos necesita muchísimo, porque es una comunidad que ha sufrido y que está en las peores condiciones de todo”.

Puntualizó que el gobierno de Ecatepec puso en la mesa el tema de La Laguna durante las reuniones con autoridades de los gobiernos federal y estatal, con el propósito de que se brinden servicios públicos a la comunidad.

Cisneros Coss reconoció que, gracias a la voluntad de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, se destrabó el diferendo limítrofe entre Acolman y Ecatepec. “La maestra tiene un gran compromiso con La Laguna, ella ha estado ahí”, dijo.

Manifestó que a partir de ayer La Laguna Chiconautla pertenece oficialmente a Ecatepec; sin embargo, desde la semana pasada que se aprobó el dictamen en la Comisión Legislativa de Límites Territoriales del Estado de México y sus Municipios, anunciaron al gobierno municipal que entregarán toda la documentación oficial, lo que permitirá dar certeza jurídica a ese lugar.