El 17 de febrero, primera Feria del Empleo en Neza

Nezahualcóyotl, Méx.- El gobierno local, a través de la Subdirección de Empleo, invita a su primera Feria del Empleo Nezahualcóyotl 2026, a llevarse a cabo el próximo 17 de febrero en la explanada del palacio municipal, en la que participarán aproximadamente 80 empresas que ofertarán más de 500 vacantes, en un horario de 09:00 a 15:00 horas.

Dentro de la oferta laboral destacan empresas de gran trayectoria como Coca-Cola, SUMESA (CityFresco) y CISA Conexión Centro Aeropuerto, la cual instalará una cabina simuladora de Metrobús. Este equipo servirá como apoyo operativo para la selección de personal y como un atractivo visual y educativo para conocer de cerca la tecnología utilizada en el transporte público de última generación.

A las y los aspirantes a un puesto de trabajo se les recomienda acudir con su solicitud de empleo o currículum vitae actualizado y con varias copias, para aprovechar este espacio de contacto directo con los reclutadores.

Con acciones como esta, señalaron las autoridades, el gobierno reafirma su compromiso de ser un facilitador del desarrollo profesional y un aliado permanente para fortalecer la vinculación entre la iniciativa privada y la mano de obra calificada del municipio, con el objetivo de reducir las brechas de desempleo y acercar a las vecinas y vecinos las oportunidades laborales.

RESCATAN ATRAPADOS EN ELEVADOR

Por otra parte, ayer jueves la Comisaría General de Seguridad Ciudadana de Nezahualcóyotl informó que, gracias a la respuesta inmediata de elementos de Bomberos, Rescate y Protección Civil, se logró el rescate exitoso de tres mujeres de 50, 49 y 56 años, así como de tres hombres, de 53 y 29 años, y un menor de 8 años, quienes quedaron atrapados en el elevador de una agencia funeraria local.

Los efectivos acudieron al lugar donde les solicitaron el apoyo y realizaron maniobras de precisión para abrir parcialmente las puertas y facilitar la extracción segura de los ciudadanos. Una vez a salvo, las personas rescatadas recibieron valoración por parte de servicios médicos, quienes confirmaron que se encontraban estables y fuera de peligro.

Asimismo, se solicitó la intervención de Protección Civil para realizar la inspección técnica del inmueble y garantizar que el elevador cumpla con las normas de funcionamiento y uso seguro del mismo.