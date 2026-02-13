“Jornadas de Conciliación Laboral” atenderán controversias desde el ámbito local: Montoya

Naucalpan, Méx.- En presencia del Secretario del Trabajo Norberto Morales Poblete, el presidente municipal, Isaac Montoya Márquez, firmó el Convenio de Colaboración para las “Jornadas de Conciliación Laboral”, que será un parteaguas en la forma en que se atienden las controversias laborales desde el ámbito local.

La Secretaría del Trabajo del Gobierno del Estado de México y los 25 Gobiernos Municipales competentes, de la Sala Auxiliar de Tlalnepantla; del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, firmaron este convenio.

El acto protocolario, se llevó a cabo en el WTC Mexiquense, con la presencia del Secretario del Trabajo estatal, Norberto Morales Poblete; representantes sindicales, empresariales y autoridades municipales, ante quienes el alcalde dijo que con este convenio se consolidará una red de colaboración interinstitucional que fortalezca el estado de derecho y la justicia laboral en el Estado de México.

Destacó que, este acuerdo, se ubica en el corazón de la gobernanza moderna, al fortalecer la cultura de la conciliación y promover mecanismos alternos de solución de conflictos como vías eficaces, humanas y prontas para atender controversias laborales.

“El convenio suscrito con el Gobierno del Estado de México, que dirige la maestra Delfina Gómez Álvarez, a través de la Secretaría del Trabajo, devuelve a las personas, la posibilidad de resolver sus diferencias a través del diálogo, el entendimiento y el respeto mutuo. La firma de este Convenio, es una herramienta que humaniza la justicia y dignifica la relación entre trabajadores, empresarios, empleadores y autoridades”, expresó Montoya Márquez.

El alcalde, se pronunció por sumar esfuerzos institucionales para que esta estrategia rinda beneficios tangibles a la ciudadanía y a las y los trabajadores, y subrayó, como primer contacto de la ciudadanía con el Estado, los ayuntamientos asumen un papel activo para promover soluciones tempranas, privilegiando los acuerdos por encima del conflicto y fortaleciendo una administración pública responsable y cercana.

Por su parte, el Secretario del Trabajo del Gobierno del Estado de México, señaló que este acuerdo representa un paso firme hacia la solución de laudos laborales pendientes. “Son historias de vida, son familias que han esperado durante mucho tiempo que se les haga justicia. Desde el gobierno del Estado de México, existe una convicción muy clara: el trabajo digno no se negocia, se respeta”, puntualizó.

Agregó que se brindará acompañamiento a los gobiernos municipales para encontrar rutas responsables, legales y viables que permitan atender la problemática histórica en la resolución de conflictos, sin afectar la operatividad de los ayuntamientos ni postergar los derechos de quienes ya cuentan con laudos a su favor.

En su intervención, la Presidenta de la Sala Auxiliar de Tlalnepantla del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, Janet Minutti Rodríguez, destacó que el objetivo central es fortalecer la justicia laboral y garantizar condiciones de igualdad para las partes, dotándolas de herramientas técnicas, que permitan detener crisis financieras y dar certeza jurídica. “Un trabajo en equipo con jueces y magistrados para resolver, de manera más armonizada junto con el tribunal laboral, la ejecución de laudos”, señaló.

Finalmente, Herminio Cahue Calderón, Secretario General del SUTEYM, manifestó la disposición del sindicato para coadyuvar en la correcta implementación del convenio firmado con los 25 municipios de la región. “Sabemos que los conflictos laborales existen, pero también sabemos que la mejor herramienta para resolverlos siempre será el diálogo, el respeto mutuo y la búsqueda de acuerdos que beneficien a las y los trabajadores, sin afectar la gobernabilidad ni la prestación de los servicios públicos”, afirmó.

Al evento también asistieron diputado presidente de la Comisión Legislativa del Trabajo, Previsión y Seguridad Social del Congreso del Estado de México, Ernesto Santillán Ramírez y el Procurador de la Defensa del Trabajo de la Secretaría del Trabajo estatal, Efrén Sánchez López.