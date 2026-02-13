GEM y UAM Lerma crean laboratorio virtualde políticas públicas de género

Lerma, Méx.– El Gobierno de Delfina Gómez Álvarez, a través de la Secretaría de las Mujeres del Estado de México (SeMujeres), firmó un convenio con la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), Unidad Lerma, orientado a fomentar la participación de niñas, adolescentes y mujeres en el ámbito científico y académico.

“Es un paso firme hacia la transformación. Este convenio representa compromisos concretos: la creación de un laboratorio virtual de políticas públicas de género que nos permita generar diagnósticos, propuestas y acciones desde el territorio”, detalló María Esther Rodríguez Hernández, titular de la SeMujeres, en el marco del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, que se conmemora cada 11 de febrero.

Añadió que también se realizarán congresos; el Premio a la Investigación; seminarios permanentes; publicaciones en medios impresos, electrónicos o digitales; prácticas profesionales y servicio social, y la difusión de los servicios de la SeMujeres.

Enfatizó que la encomienda de la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez es que las niñas, adolescentes y mujeres estudien, sueñen y abran caminos, ya que a través del conocimiento se construye una sociedad más justa e igualitaria.

Destacó que desde el Gobierno del Estado de México se trabaja para erradicar estereotipos y desigualdades que históricamente han limitado su participación en las ciencias y que la transformación del Estado de México inicia con la garantía de que los derechos de niñas, adolescentes y mujeres se ejerzan plenamente, reconozcan su voz, ideas, sueños y vocaciones.

Gabriel Soto Cortés, Rector de la Unidad Lerma de la UAM, destacó que esta Universidad avanza hacia la igualdad sustantiva con educación, al reconocer que las niñas y mujeres tienen derechos y que una ciencia con perspectiva de género facilita el diseño de soluciones compartidas para la sociedad.

El convenio tendrá una vigencia de tres años y se realizó como parte de las actividades del encuentro “Mujeres y niñas en la ciencia. Cerrar brechas, transformando el futuro”, que incluyó la conferencia magistral “Ciencia e igualdad: el derecho de niñas y mujeres a ser científicas”, impartida por Zaribel Orozco, psicóloga de la UAEMéx, así como tres paneles temáticos: “Violencias, Justicia y Derechos Humanos”; “Trabajos, Cuidados y Empoderamiento Económico”, e “Infancias, Juventudes, Educación y Perspectiva de Género”.

Al evento asistieron Víctor Daniel Ávila Akerberg, Director General del Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología (Comecyt); Alma Patricia de León Calderón, Secretaria de la Unidad Lerma de la UAM; Tania Montcerrat Granados Cervantes, Secretaria Ejecutiva del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes estatal, y Martha Paulina Jacinto Bravo, Directora General de Transversalización de la Perspectiva de Género en la SeMujeres.