Feria Ambiental del EdoMéx llega a la UAEMéx en Atizapán

Atizapán de Zaragoza, Méx.- Con el objetivo de acercar a la comunidad estudiantil herramientas y conocimientos para el cuidado de los recursos naturales y la construcción de una cultura ecológica en la entidad, el Gobierno del Estado de México realizó una Feria Ambiental en el Centro Universitario UAEMéx Valle de México.

La actividad fue encabezada por Alhely Rubio Arronis, Secretaria del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, quien impartió la conferencia magistral “Problemas Ambientales” ante más de 450 estudiantes, docentes y personal administrativo, como parte de la Ceremonia de Inicio de Clases del plantel.

Durante su mensaje, señaló que la educación ambiental forma parte esencial de la preparación de las nuevas generaciones y destacó que el cuidado del entorno requiere responsabilidad colectiva, ya que las afectaciones al medio ambiente impactan directamente en la calidad de vida y la salud de la población.

En el marco de la feria, las y los asistentes participaron en actividades académicas, culturales y deportivas para generar nuevas perspectivas de desarrollo integral, además de fomentar el uso responsable de los recursos naturales y la adopción de hábitos sostenibles.

En representación de Marta Patricia Zarza Delgado, Rectora de la UAEMéx, asistió Francisco Herrera Tapia, Secretario Académico, así como Gloria Zamudio Villarreal, Directora del Centro Universitario.

Con estas acciones, el Gobierno del Estado de México acerca la educación ambiental a la juventud mexiquense y promueve la participación de la comunidad universitaria en el cuidado del medio ambiente.