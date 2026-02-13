CANACO SERVYTUR estima derrama de 3.9 mil mdp por Día del Amor

Toluca, Méx.- La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo del Valle de Toluca, encabezada por Fernando Reyes Muñoz, informó que, con motivo del Día del Amor y la Amistad, se proyecta una derrama económica de 3.9 mil millones de pesos para 2026, impulsado por el aumento en precios, el incremento salarial y un mayor consumo en regalos y experiencias como desayunos, comidas y cenas. Mientras que para el Valle de Toluca, se estima una derrama de mil 560 mdp.

La Cámara empresarial señaló que esta fecha beneficia directamente a 4.8 millones de unidades económicas del sector comercio, servicios y turismo, a nivel nacional con especial dinamismo en giros como flores, chocolates y dulces, perfumerías, restaurantes, pastelerías, hoteles y tiendas departamentales, entre otros.

En perspectiva, las estimaciones de derrama por esta celebración han mostrado una trayectoria ascendente: 2 mil 680 mdp (2023), 2 mil 950 mdp (2024) y 3 mil 300 mdp (2025).

Como referencia para consumidores, Reyes Muñoz indicó que el gasto promedio para el 14 de febrero puede ubicarse alrededor de 1,100 pesos por persona, con un rango estimado entre 550 y 1,650 pesos.

Asimismo, citó una distribución de gasto reportada para 2025 donde 54% planeaba gastar hasta 600 pesos, 15% entre 601 y 900, 14% entre 901 y 1,200 y 17% entre 1,201 y 1,500.

Bajo un enfoque institucional, la Cámara de comercio, llamó a que la celebración se traduzca en bienestar familiar y comunitario: “celebrar también es cuidar”, por lo que recomendó que el consumo sea planeado e informado, privilegiando compras con sentido y el comercio local, sin caer en endeudamiento o gasto impulsivo.

Asimismo, mencionó que, para esta temporada, los consumidores deben: definir un presupuesto, comparar opciones y priorizar detalles significativos dentro de las posibilidades de cada familia. Favorecer negocios locales y establecimientos formales de la comunidad, donde el impacto de la derrama se convierte en ventas y empleo.

Si se opta por experiencias (comidas, cenas), hacerlo con planeación para aprovechar mejor la oferta y evitar gastos no previstos.

Finalmente hizo un llamado a los gobiernos municipales para que durante esta temporada se incrementen los operativos en las principales plazas con el fin de evitar el comercio informal.