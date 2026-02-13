Gobernadora y ombudsman refrendan protección de los derechos humanos en el EdoMéx

Toluca, Méx.– En el marco del 33 aniversario de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM), la gobernadora Delfina Gómez Álvarez llamó a consolidar una agenda centrada en la dignidad humana y la protección efectiva de los sectores más vulnerables, especialmente niñas, niños, adolescentes y mujeres, al tiempo que refrendó la colaboración institucional con el organismo autónomo.

Durante la ceremonia conmemorativa, acompañada por el presidente de la CODHEM, Víctor Leopoldo Delgado Pérez, la mandataria estatal destacó que, a 33 años de su creación, la Comisión se mantiene como un instrumento fundamental para medir el sentir social y fortalecer la cultura de respeto a los derechos humanos en la entidad.

En su mensaje, Delfina Gómez reiteró los principios de la Organización de las Naciones Unidas y la proclamación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948 como punto de partida de una transformación global en la concepción y defensa de las libertades fundamentales.

Subrayó que, aunque el documento internacional se acerca a ocho décadas de vigencia, continúa siendo un ideal común que exige a cada nación asumir compromisos concretos dentro de su territorio. En ese contexto, recordó la creación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en 1990 y, posteriormente, en octubre de 1992, mediante decreto publicado en la Gaceta del Gobierno, el nacimiento de la CODHEM como órgano constitucional autónomo en el Estado de México.

“La dignidad humana no es un discurso, sino el centro vivo de toda acción pública”, afirmó.

La gobernadora señaló que la CODHEM inicia una nueva etapa institucional frente a fenómenos contemporáneos que impactan los derechos humanos, como la violencia de género, el acoso escolar y la vulnerabilidad social.

En ese sentido, destacó acciones emprendidas por el Gobierno estatal, entre ellas el programa “Mi Escuela es un Espacio Seguro”, orientado a la prevención del delito y la erradicación de conductas antisociales; los desayunos escolares del Sistema DIF estatal; y la política pública de primera infancia impulsada por el Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes.

Asimismo, remarcó la implementación del programa Mujeres con Bienestar, los operativos violetas y la rehabilitación de espacios públicos en municipios con Alerta de Violencia de Género, así como la apertura de un refugio para mujeres de la diversidad sexual en situación de violencia, considerado un precedente nacional.

Gómez Álvarez enfatizó también la necesidad de fortalecer los mecanismos de protección a periodistas y personas defensoras de derechos humanos, garantizando el ejercicio libre y seguro de su labor.

En el evento, el ombudsman entregó a la titular del Ejecutivo estatal el Plan de Desarrollo Institucional 2025-2029 de la CODHEM, documento que establece seis ejes estratégicos para consolidar su autonomía y fortalecer la protección efectiva de los derechos humanos en la entidad.

El presidente de la CODHEM, Víctor Leopoldo Delgado Pérez subrayó que la defensa de los derechos humanos exige liderazgo institucional y coordinación permanente, al tiempo que reiteró que la Comisión mantiene su autonomía con una relación respetuosa y de colaboración con el Gobierno del Estado.

Explicó que el organismo incide en el desempeño público mediante recomendaciones, capacitación y seguimiento puntual de casos, con el objetivo de garantizar una atención cercana, digna y efectiva a la población mexiquense. “Planificar con responsabilidad es asumir un compromiso para obtener resultados medibles y sostenibles”, sostuvo.

Durante la ceremonia, la gobernadora y el ombudsman entregaron reconocimientos a servidoras y servidores públicos con más de 30 años de trayectoria en la institución, destacando que el fortalecimiento institucional descansa en el profesionalismo, la sensibilidad social y la vocación permanente de servicio.

La mandataria refrendó la disposición de su administración para trabajar de manera coordinada y transversal con la CODHEM, respetando su carácter autónomo, con el propósito de construir un Estado de México más humanista e inclusivo.

El acto concluyó con un llamado a sumar esfuerzos entre poderes, municipios y sociedad civil para consolidar una cultura de paz y de respeto irrestricto a la dignidad humana, en un contexto donde coincidieron en que la protección de los derechos fundamentales sigue siendo un reto permanente.