Se realiza en el Congreso, el “Tercer Parlamento Juvenil por México”

Toluca, Méx.- Con el respaldo del diputado Anuar Roberto Azar Figueroa, se realizó en el Congreso mexiquense, el “Tercer Parlamento Juvenil por México”, organizado por la Red Juvenil por México, Estado de México.

El objetivo es promover un espacio real de diálogo, participación y formación cívica. Mediante este ejercicio de parlamento abierto se impulsó la participación activa, consciente y transformadora de las juventudes y de las mujeres mexiquenses en la vida pública y democrática de la entidad.

Las personas participantes presentaron sus iniciativas para reformar el marco jurídico estatal desde tribuna camaral, emulando el ejercicio parlamentario que realizan las y los diputados locales.

Donde, las y los jóvenes plantearon reformas y ajustes al marco jurídico estatal en materia de protección y seguridad para las mujeres y las juventudes; seguridad social; salud; seguridad pública; educación; empleo, transporte entre otros temas prioritarios para el desarrollo integral de la entidad y que tienen que ver con lo que ellos viven a diario.