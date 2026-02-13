Adolescente es detenido en Toluca por presunto homicidio de su papá y hermano

Toluca, Méx.- Un adolescente es señalado como presunto responsable del homicidio de su padre y su hermano en un fraccionamiento de la delegación de Cacalomacán, en el municipio de Toluca.Fue un adolescente quien reportara a policías municipales haber realizado detonaciones dentro de la vivienda.

Por lo que los oficiales al llegar al inmueble, localizaron a dos hombres con heridas producidas por proyectil de arma de fuego. Al sitio, arribaron paramédicos, quienes confirmaron que ambos ya no contaban con signos vitales.

Mientras, el adolescente fue detenido y presentado ante la autoridad competente en materia de justicia para adolescentes, que determinará su situación jurídica en las próximas horas. Ya Fiscalía General de Justicia del Estado de México, abrió la carpeta de investigación correspondiente para esclarecer los hechos.