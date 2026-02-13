Atizapán, sede del Foro “Municipios con Familias Sostenibles y Escuelas Positivas”

Atizapán, Méx.- Cuidar a las niñas, niños y adolescentes, es una gran responsabilidad porque ellos “no son el futuro de México, son el presente”, expresó el alcalde Pedro Rodríguez Villegas, durante la inauguracion del Foro “Municipios con Familias Sostenibles y Escuelas Positivas”, en el que 20 municipios del Estado de México, intercambiaron experiencias y acciones exitosas encaminadas a recuperar el tejido social.

“Hoy que tenemos la posibilidad de dirigir el destino de nuestros municipios, los invito a que tomemos conciencia de la gran responsabilidad que tenemos con la niñez”, afirmó el alcalde.

Agradeció a Lorena Villavicencio Ayala, secretaria ejecutiva del SIPINNA, por elegir a Atizapán de Zaragoza como sede de este evento, impulsado por el Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes SIPINNA, el Instituto de Análisis de Política Familiar y el SIPINNA Atizapán de Zaragoza.

En este evento, Rodríguez Villegas firmó un Convenio de Colaboración con SIPINNA Nacional, para fortalecer y construir políticas públicas que contribuyan a combatir la violencia y formar familias sólidas.

La Presidenta del DIF Municipal, Patricia Arévalo, durante su intervención, destacó que cuando los gobiernos locales trabajan de manera coordinada, los resultados se traducen en bienestar real para la comunidad, de ahí que este foro represente una oportunidad para fortalecer capacidades y diseñar políticas públicas innovadoras encaminadas a prevenir la violencia.

En su momento, la secretaria ejecutiva del SIPINNA, Lorena Villavicencio Ayala, y el director del Instituto de Análisis de Política Familiar, Juan Antonio López Baljarg, reconocieron el impulso que Atizapán de Zaragoza ha dado a las acciones en beneficio de las familias y la niñez, lo que ha permitido que este municipio sea considerado pionero en la implementación de modelo de escuelas positivas, a través del SIPINNA, encabezado por Rodrigo Sánchez de la Peña.

En esta jornada participaron los municipios de Atizapán de Zaragoza, Ecatepec, Nezahualcóyotl, Chimalhuacán, Tlalnepantla, Cuautitlán Izcalli, Cuautitlán México, Nicolás Romero, Valle de Chalco, La Paz, Coacalco, Huixquilucan, Texcoco, Metepec, Teoloyucan, Jilotzingo, San Mateo Atenco, Tecámac, Tultitlán y Valle de Bravo. Los municipios participantes en el foro fueron: Ecatepec, Nezahualcóyotl, Chimalhuacán, Tlalnepantla, Cuautitlán Izcalli, Cuautitlán México, Nicolás Romero, Valle de Chalco, La Paz, Coacalco, Huixquilucan, Texcoco, Metepec, Teoloyucan, Jilotzingo, San Mateo Atenco, Tecámac, Tultitlán, Atizapán de Zaragoza y Valle de Bravo.