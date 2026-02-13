Detienen a dos sujetos por asalto a repartidor tras operativo con videovigilancia en Metepec

Metepec, Méx.- La rápida activación de protocolos de análisis e inteligencia por parte de la policía municipal de Metepec permitió la detención de dos hombres presuntamente responsables del asalto a un repartidor de productos alimenticios, ocurrido la tarde del jueves en esta demarcación.De acuerdo con el reporte oficial, los hechos se registraron en un establecimiento comercial ubicado en el pueblo de Santa María Magdalena Ocotitlán, donde dos sujetos armados despojaron al trabajador de dinero en efectivo y mercancía. Tras la denuncia inmediata, elementos municipales desplegaron un operativo coordinado con la Secretaría de Seguridad del Estado de México.Mediante el uso de la red de gabinetes de videovigilancia y el monitoreo en tiempo real del C-2 municipal y el C-5 estatal, las autoridades lograron seguir la ruta de escape del vehículo involucrado, un automóvil Chevrolet Chevy color blanco, sin placas de circulación.Las cámaras permitieron rastrear la unidad desde el punto del asalto con dirección a San Bartolomé Tlatelulco. Posteriormente, el seguimiento condujo a la carretera hacia Zacango, en el límite con la delegación de San Juan Tilapa, ya en territorio de Toluca, donde elementos en campo lograron interceptar el vehículo.Durante la intervención fueron detenidos Fernando “N”, de 46 años, y Orlando “N”, de 23 años, a quienes se les aseguró el automóvil, un arma de fuego y una navaja presuntamente utilizadas para cometer el ilícito, así como parte del producto robado.Los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público, instancia que determinará su situación jurídica e integrará la carpeta de investigación correspondiente.Autoridades municipales destacaron que la coordinación interinstitucional, el uso de tecnología y la pronta respuesta ante la denuncia ciudadana fueron factores determinantes para lograr la captura. “En Metepec, la reacción es rápida y la seguridad no se detiene”, señalaron al subrayar que la estrategia de vigilancia y monitoreo continuará fortaleciéndose para inhibir la comisión de delitos.Con este resultado, el gobierno municipal reiteró su compromiso de mantener operativos permanentes y reforzar los mecanismos de prevención, inteligencia y reacción para salvaguardar la integridad y el patrimonio de la población.