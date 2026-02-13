Avanza estrategia de seguridad, frenan extorsión por casi 9 mdp en el EdoMéx

Toluca, Méx.- En el marco de la Mesa de Paz realizada este viernes en la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, la gobernadora Delfina Gómez Álvarez informó que como resultado de las acciones implementadas por la Policía Cibernética, se logró evitar el pago de alrededor de nueve millones de pesos producto de intentos de extorsión registrados entre el 5 y el 11 de febrero.A través de redes sociales, la mandataria estatal destacó la importancia de la denuncia anónima como herramienta fundamental para frenar este delito.“Esta mañana, en las instalaciones de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México realizamos la Mesa de Paz. En la reunión interinstitucional se informó que debido a las acciones de la Policía Cibernética, del 5 al 11 de febrero, se evitó el pago de casi 9 millones de pesos en intento de extorsión. La denuncia anónima al 089 permite a las autoridades la oportuna atención”, expresó.Durante el encuentro, el secretario general de Gobierno, Horacio Duarte Olivares, subrayó que la coordinación entre dependencias continúa dando resultados positivos y reconoció la participación del presidente del organismo anfitrión, Víctor Leopoldo Delgado Pérez.“Hoy, desde las instalaciones de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, realizamos la Mesa de Paz que dirige la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez, donde nos acompañó Víctor Leopoldo Pérez, Presidente de la institución. Además, la Secretaría de Seguridad del Estado de México nos informó que, del 5 al 11 de febrero se evitó el pago de casi 9 millones de pesos por intentos de extorsión. ¡Los buenos resultados continúan! Recuerden denunciar al 089”, expresó.En este espacio de coordinación interinstitucional se presentaron cifras actualizadas sobre la incidencia delictiva vinculada principalmente a extorsiones y fraudes telefónicos. De acuerdo con el reporte presentado, en el periodo señalado se contabilizaron 314 denuncias por extorsión telefónica y 250 por fraude telefónico, lo que confirma que estas modalidades concentran la mayor incidencia. Además, se registraron 60 llamadas maliciosas, 31 casos de extorsión electrónica, 26 amenazas, 15 extorsiones por derecho de piso, un caso de extorsión directa y 140 reportes relacionados con otros ilícitos.Las autoridades reiteraron que el número 089 opera las 24 horas del día para recibir denuncias anónimas, lo que permite activar protocolos de atención inmediata y prevenir que las víctimas concreten depósitos o transferencias.La sesión correspondió a la número 27 en lo que va del año y contó con la participación de autoridades estatales y federales en materia de seguridad y justicia, entre ellas, José Luis Cervantes Martínez, fiscal general de Justicia del Estado de México; Maricela López Urbina, secretaria técnica; así como representantes de la Defensa, la Marina, la Guardia Nacional y el Centro Nacional de Inteligencia, quienes refrendaron el compromiso de fortalecer la estrategia conjunta para contener la extorsión y otros delitos en territorio mexiquense.