Incendios de pastizales en Metepec muestran disminución

Metepec, Méx.- Durante los primeros 43 días de este año, la Coordinación de Protección Civil y Bomberos de Metepec ha atendido un total de 56 incendios de pastizales, lo que representa una disminución notable en comparación con el mismo periodo del año pasado, cuando se registraron 396 siniestros. Este descenso de 340 incidentes refleja los esfuerzos realizados por las autoridades locales para fortalecer las acciones preventivas y concientizar a la población sobre los riesgos de los incendios en zonas abiertas.

Al observar la tendencia histórica, se aprecia una evolución positiva: mientras que en 2024 se contabilizaron 690 incendios, en 2025 la cifra descendió a 396. Esta disminución, según Protección Civil, se debe en gran medida a programas educativos, campañas de sensibilización y la implementación de medidas preventivas que buscan reducir la vulnerabilidad de la población frente a este tipo de emergencias.

No obstante, los incendios continúan siendo una amenaza significativa. Este año, los siniestros han afectado aproximadamente 288 mil metros cuadrados de terreno, poniendo en riesgo no solo la integridad física de los habitantes, sino también el patrimonio urbano y el medio ambiente. Las autoridades recalcan que la corresponsabilidad de la ciudadanía es fundamental para mantener la tendencia a la baja y prevenir que estas cifras vuelvan a aumentar.

La temporada de estiaje, que generalmente abarca de noviembre a mayo y alcanza su punto crítico entre febrero y mayo, incrementa el riesgo de incendios. Durante este periodo, los niveles de agua en fuentes de abastecimiento se reducen considerablemente, generando un escenario más vulnerable ante cualquier chispa o quema no controlada. La combinación de temperaturas elevadas, vientos secos y vegetación seca convierte a esta temporada en un desafío para las autoridades y la población.

Según los reportes de Protección Civil, cerca del 90% de los incendios en pastizales, campos de cultivo o terrenos con maleza seca son provocados por acciones humanas. Entre las causas más frecuentes se encuentran la negligencia, quemas agrícolas sin supervisión, fogatas mal apagadas o incluso actos intencionales. Ante este panorama, las autoridades han emitido recomendaciones claras: evitar arrojar vidrios que puedan generar el efecto lupa, abstenerse de encender fogatas en áreas abiertas, realizar quemas agrícolas únicamente bajo supervisión autorizada y utilizar el agua de manera responsable, evitando desperdicios.

Para reforzar la seguridad ambiental, Metepec cuenta con la Policía de Atención Ambiental y Protección Animal (PAAPA), encargada de prevenir y sancionar delitos contra el medio ambiente y el maltrato animal. Además, el sistema Metepec *7311 permite a los ciudadanos reportar tiraderos clandestinos, tala ilegal, contaminación urbana y ruidos excesivos, fortaleciendo la vigilancia ciudadana y la participación activa de la población.

En caso de emergencia, los habitantes pueden comunicarse directamente con la Coordinación de Protección Civil y Bomberos a través de los números 722 216 16 09 y 722 208 28 58, donde se brinda atención inmediata para controlar incendios y prevenir daños mayores.

Las autoridades reiteran que, aunque las cifras muestran un descenso alentador, la prevención y la educación ciudadana continúan siendo la herramienta más eficaz para proteger la vida, el patrimonio y el entorno natural de Metepec. El llamado es claro: la responsabilidad ante los incendios es compartida, y cada acción cuenta para mantener a la comunidad segura y reducir los riesgos durante la temporada más crítica del año.