Unidades móviles llevarán salud y trámites a Tlalnepantla: Pérez

Tlalnepantla, Méx.- El presidente municipal, Raciel Pérez Cruz, dio el banderazo de salida a las nuevas Unidades Móviles del Sistema Municipal de Cuidados,

un sistema de atención que elimina barreras geográficas para llevar salud y trámites directamente a las zonas con mayor rezago social.

Esta iniciativa, operada por el DIF municipal, se suma a la gestión de mil 300 millones de pesos para concluir el Hospital Valle Ceylán en 2026.

Este proyecto estratégico tiene como objetivo central humanizar la atención ciudadana, transformando cada vehículo en un punto de encuentro social que garantiza el acceso a servicios esenciales de salud, educación y traslados para las poblaciones más vulnerables del municipio.

En compañía de la Presidenta Honoraria del Sistema DIF, Rocío Pérez Cruz, el Alcalde subrayó que su gobierno prioriza la dignificación de los trabajos de cuidado, especialmente aquellos realizados por mujeres, porque “una sociedad se mide por el trato que da a sus niños, niñas y adultos mayores”, afirmó el alcalde.

Destacó de manera muy puntual, que estas unidades son una herramienta clave para garantizar los derechos de quienes brindan y reciben cuidados.

Las unidades móviles brindarán atención itinerante en el municipio, una estrategia integral para llevar los servicios esenciales en materia de salud, trámites, orientación y traslados a quienes más lo necesitan con el objetivo de promover un servicio eficiente y humano.

Además de este avance, dijo el presidente municipal, la estrecha coordinación con el Gobierno Federal para la apertura del Hospital, esta gestión tendrá una inversión histórica de mil 300 millones de pesos para su equipamiento bajo el sistema IMSS-Bienestar, proyectando su inauguración para finales de este año.

Finalmente, ante el panorama de salud actual, dijo, el Gobierno de Tlalnepantla reafirmó su capacidad de respuesta inmediata mediante la implementación de medidas preventivas obligatorias, como el uso de cubrebocas en espacios públicos, ante el brote de sarampión detectado en la región.

Finalmente, comentó que estas acciones consolidan un modelo de gobierno eficiente, cercano y comprometido con la justicia social.