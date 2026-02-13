Rosas mexiquenses llegarán a las parejas este 14 de febrero

Foto: Jaime Arriaga

Villa Guerrero, Méx.- Este 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad, las rosas cultivadas en el Estado de México llegarán a las parejas de enamorados como un detalle especial.De acuerdo con la Dirección General para un Desarrollo Agropecuario Adaptativo y Autosuficiencia Alimentaria Secretaría del Campo, el Estado de México aporta el 78 por ciento de la producción de rosas del país, con una superficie de 934 hectáreas sembradas de este cultivo y una producción de 51.8 millones de tallos.El corredor florícola situado en el sur, ubica al municipio de Villa Guerrero con la producción estatal de rosas con 461 hectáreas, le sigue Tenancingo con 206 hectáreas y Coatepec de Harinas con 110 hectáreas de cultivos. Aunque la rosa es el cultivo más rentable, en la entidad también se registra la producción de otras flores como lilis, gerberas, tulipanes y girasoles, impulsada por el crecimiento del mercado de arreglos florales y del consumo de flores de corte y follajes de relleno.Tal es la importancia de esta fecha que, el 14 de febrero se posiciona como la cuarta con mayor actividad al año, seguido del 10 de mayo. Y es que, significa la venta de aproximadamente dos millones de ramos de 25 tallos a un precio que va desde 150 hasta 230 pesos o más, todo depende del tamaño.Desde hace unos días, los establecimientos registran una mayor demanda, principalmente de rosas rojas, símbolo tradicional del amor, cuyo precio suele aumentar ante la alta solicitud y los costos de producción y traslado.Comerciantes señalaron que, durante esta temporada, el precio por docena de rosas puede variar dependiendo de la calidad y el origen de la flor, mientras que los arreglos florales alcanzan costos más elevados al incluir diseños especiales, envolturas y detalles personalizados. Para el sector, esta fecha representa una oportunidad clave para mejorar sus ingresos, por lo que muchos floreros extienden horarios y refuerzan su oferta para atender la demanda de parejas y personas que buscan expresar afecto a través de este tradicional obsequio.